Júnior Empresas. O que são estas “incubadoras de talentos”?

Há quatro anos, quando entrou na LisbonPh, Helena era “uma simples aluna de farmácia, que não percebia nada de empresas ou de gestão”. Porém, rapidamente encontrou o remédio para este problema: privilegiar a aprendizagem na prática e a cooperação entre diferentes júnior empresas.

“Temos o mote de aprendermos a fazer, de ‘mãos à obra’ desde o início. Contamos sempre com a ajuda dos membros mais velhos, mas também das outras júnior empresas, com parcerias e formações. Não há competição. Estamos todos a trabalhar para o mesmo: o reconhecimento do nosso trabalho”, afirma.

Neste ponto, Helena considera que o movimento júnior ainda não é devidamente valorizado pelas empresas – o que só as prejudica.

“As júnior empresas também facilitam o trabalho do tecido empresarial, no processo de recrutamento. Ao fim ao cabo, só trazem benefícios. Com as capacidades que desenvolvemos, estamos perante uma elite de estudantes que mais facilmente é recrutada: já têm a experiência de estar numa empresa e sabem aquilo que é exigido”, conclui.