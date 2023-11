Web Summit 2023. Um teste de sobrevivência a uma tempestade de casos e ausências

A WebSummit faz em 2023 uma prova de sobrevivência. O líder histórico Paddy Cosgrave já não vai subir ao palco, duas semanas depois de uma tempestade motivada pelas suas declarações sobre o conflito entre Israel e o Hamas.

A estrutura sentiu o abanão, mas sobreviveu ao abalo. Tudo já estava montado por uma máquina que agora tem Katherine Maher como presidente executiva.

As comparações serão inevitáveis, pelo menos, em palco, onde o irlandês dominava a comunicação do evento com boas vendas, ao ponto de a organização ter comercializado as suas icónicas camisolas a 700 euros por unidade.

A sobrevivência da WebSummit faz-se com os números habituais. 70 mil pessoas são esperadas até quinta-feira na FIL e na Arena do Parque das Nações, atingindo mais uma vez o limite físico do espaço.

A meio do contrato de 10 anos com Lisboa, a edição deste ano de WebSummit sobrevive também à fasquia que apenas Marcelo Rebelo de Sousa verbalizou em 2021. O Presidente da República queria 100 mil pessoas em 2022, mas estará longe do desejo, pelo segundo ano consecutivo. Tão longe que até Marcelo, de malas feitas para a Guiné-Bissau, vai faltar à sessão de encerramento onde agitava a plateia do Arena com mensagens finais em inglês. A menos que surja inopinadamente num dos primeiros dias da WebSummit - o seu nome nunca foi retirado da lista de oradores e Marcelo está em Portugal até meio da semana - o Presidente português junta-se a Paddy Cosgrave como um dos ausentes de peso do palco central da cimeira tecnológica do Parque das Nações, tal como a Renascença avançou.

A edição deste ano fica também marcada pelo impacto da crise política em Portugal. António Costa não consta da lista de presenças esperadas cuja gestão governativa está entregue a António Costa Silva. O ministro da Economia está escalado para as sessões de abertura e fecho da conferência, com um debate pelo meio.

No plano inicial, consta também Ana Catarina Mendes, apontada a um debate sobre racismo e em defesa de um ambiente inclusivo no "ecossistema" tecnológico. A operação "Influencer" estará na base da retirada do nome da secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, que figurava como oradora num debate da WebSummit.

Para já mantêm-se alinhadas as presenças em debates dos Secretários de Estado da Digitalização e do Comércio Externo, Mário Campolargo e Bernardo Ivo Cruz, respectivamente. No entanto, o histórico das edições da WebSummit é composto de cancelamentos de última hora da presença de governantes portugueses.