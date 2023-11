Hidrogénio. Casos de justiça e turbulência política “vão atrasar” investimentos de mais de 10 mil milhões

Os processos que vão decorrer na Justiça podem fazer com que os consócios não possam executar o que está programado e fazer arrastar o desenvolvimento das unidades projetadas.

As consequências em primeira linha serão, segundo a especialista, para “o consumidor português, porque não terá acesso tão depressa a uma oportunidade da substituição dos combustíveis fósseis pelo hidrogénio”.

Vantagens financeiras

A aposta nesta energia verde, explica a professora da Universidade Nova, traz vantagens nas questões ambientais - que ajudam Portugal a manter-se alinhado com os objetivos da União Europeia de descarbonização da economia até 2050 - mas também será vantajosa no plano financeiro.

“Se deixarmos de depender do exterior, do ponto de vista dos combustíveis fósseis, isso também nos torna mais independentes do ponto de vista económico, deixamos de depender dos problemas que podem surgir a nível Internacional com a venda do petróleo e de combustíveis fósseis”, argumenta Ana Luísa Fernando.