Governo promete luta “implacável” a falsos recibos verdes ainda este ano

O IVA zero vai ser substituído por apoios diretos aos mais necessitados. Há um valor fixo a atribuir a cada pessoa ou é um valor que vai ser incorporado nas próprias prestações sociais?

A opção para 2024 foi reforçar estruturalmente as prestações sociais. Nos apoios às famílias com filhos temos um aumento de 22 euros no abono de família e, no caso das famílias monoparentais, de, no mínimo, 33 euros. Mas também antecipámos para 2024 a convergência Complemento Solidário para Idosos com o limiar de pobreza, o que significa um aumento no valor de referência de 62 euros por mês, e aumentámos o valor base do Rendimento Social de Inserção em 28 euros por mês. Modelámos as prestações para garantir que incorporamos os apoios extraordinários.

Estes aumentos das prestações decorrem da medida IVA Zero que foi eliminada?

Estes aumentos decorrem de dois fatores: da incorporação dos apoios extraordinários e da incorporação do impacto que a medida IVA Zero tinha nestes agregados e nos seus custos com a alimentação.

A preocupação que tivemos foi focalizar nas famílias mais vulneráveis, sobre as quais o aumento dos bens alimentares tem mais efeito, dando-lhes um adicional que passa a ser estrutural e incorporado na prestação.

Ao nível fiscal, o Orçamento do Estado (OE) para 2024 está muito virado para a classe média, segundo o ministro das Finanças. O que é neste momento a classe média?

A grande prioridade que este orçamento assume é a valorização dos rendimentos das famílias e dos trabalhadores nas suas várias dimensões, seja na valorização dos rendimentos não salariais, através dos apoios sociais, seja na valorização dos salários e na diminuição dos impostos sobre o trabalho.

A redução de impostos é uma pedra de toque do OE para 2024. Foi isso que nos mobilizou a todos: seja na redução do IRS; seja no salário mínimo isento de IRS; seja através também de uma nova medida prevê um incentivo fiscal quando haja partilha na distribuição de lucros aos trabalhadores.

Mas o que consideram classe média?

O salário médio em Portugal, neste momento, está em cerca de 1.380 euros. Teve uma evolução de cerca de 31%, se compararmos com 2015. Estamos também com algum sinal positivo no aumento do salário médio dos jovens, mas ainda temos muito que caminhar.

É crítico conseguirmos valorizar os salários, por isso assinámos o Acordo de Rendimentos.

Mas este OE baixa o IRS mas agrava os impostos indiretos, as despesas com o carro, no supermercado, etc. É o governo a dar com uma mão e a tirar com a outra?

Este é um OE de confiança para os rendimentos e trabalhadores. Os sinais são claríssimos. O maior investimento social de sempre nas várias dimensões, um Orçamento com uma redução dos impostos sobre o trabalho histórica e com uma série de outros instrumentos, como os apoios à habitação.

Os aumentos das pensões anunciados dependem de indicadores que só estão disponíveis em novembro. A sua expectativa é que haja alguma alteração substancial?

A expectativa é que os aumentos serão de acordo com as previsões que temos. Estes serão os valores que serão aplicados a partir de janeiro: de 5,2% para as pensões superiores a 3061 euros, de 5,8% para as pensões entre 1020 e 3061 euros e aumento de 6,2% para as pensões até 1020 euros.

Além do aumento de 6,2% das pensões até 1.020 euros, também se aplicará a mesma regra ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS) com impacto em muitas prestações e no valor dos estágios do Instituto de Emprego e Formação Profissional que passam a barreira dos mil euros.