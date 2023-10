Habitação e Finanças duplicam despesa. Que Ministérios ganham mais com o OE 2024?

Outro dos grandes beneficiados da proposta do OE2024 é a pasta da Habitação, que tem orçamentada uma despesa consolidada de 1.039 milhões de euros - o dobro dos 520 milhões de euros executados no ano passado.

Para este orçamento contribui, em grande parte, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com 570 milhões de euros.

Outro dos Ministérios que tem um maior reforço da despesa, em relação ao orçamento do ano passado é o dos Negócios Estrangeiros, chamado de “Representação Externa”: a despesa consolidada orçamentada é de 673,4 milhões de euros, mais 185 milhões que no ano passado - uma subida de quase 38%.

O Ministério das Infraestruturas também sobe cerca de 38%, crescendo quase para os 5 mil milhões de euros, mais 1,36 mil milhões que no ano passado. Deste valor, 434 milhões correspondem a fundos europeus.

Outros Ministérios contam com reforços importantes, como o do Ambiente, que tem mais 1,1 mil milhões de euros (mais 23,7% que no ano passado), no qual estão englobados mais de mil milhões em fundos europeus, o da Economia e do Mar, com mais 886 milhões (subida de 25% em relação a 2023) e o da Justiça, com mais 282 milhões, que representam uma subida de quase 17% em relação ao OE2023.

Na Saúde, que conta com um reforço de 1,2 mil milhões no SNS, a despesa estimada ultrapassa pela primeira vez os 15 mil milhões de euros. No entanto, a despesa consolidada sobe apenas 800 milhões em relação ao ano passado, abaixo do valor transferido para o SNS. Para esta despesa contribuem quase 570 milhões do PRR.