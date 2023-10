Portugal tem “os ricos mais pobres da Europa”

Em entrevista à Renascença, o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal (BRP), Pedro Ginjeira Nascimento, defende o alívio da carga fiscal para famílias e empresas, mas afasta para já a descida generalizada da TSU. Explica que só assim as empresas conseguem pagar melhor e reterem talento.

A Associação BRP representa apenas 41 grupos empresariais, mas estão entre os maiores do país. Não estão representados na Concertação Social e representam só 0,1% do tecido empresarial, mas juntos são os que pagam mais impostos e contribuições (quase metade das empresas não paga IRC). As microempresas são as que empregam mais trabalhadores, mas são as grandes que pagam melhor, cerca de duas vezes acima do salário médio.

Pedro Ginjeira Nascimento explica as propostas das grandes empresas para o próximo Orçamento de Estado, comenta o 15.º mês proposto pela CIP e explica onde pode o governo ir buscar 20 mil milhões de euros para engordar os rendimentos dos portugueses. Ficam ainda críticas à execução do PRR e aos apoios à TAP.

Representam 41 dos maiores grupos empresariais do país. Juntos, empregam mais de 380.000 pessoas, 200.000 em Portugal, e pagam quase duas vezes mais do que o salário médio no privado. Começo justamente por aí, qual é a vossa proposta para os salários em 2024?

A nossa proposta para os salários passa pelo reconhecimento da importância que o país tem que dar à escala, ao sucesso. São as empresas maiores que são mais produtivas, isso tem a ver com a escala. Portugal tem baixos salários e tem baixa produtividade, porque tem demasiadas poucas grandes empresas.

O nosso objetivo é que Portugal tenha mais empresas como estas, mais empresas grandes, mais empresas globais, que investem muito mais, que pagam muito melhores salários porque são muito mais produtivas, criam muito mais riqueza.

Não fuja à pergunta. Propõem aumentos acima dos 4,8% previstos no acordo de rendimentos?

Nós nunca percebemos de onde vêm esses 4,8% nem porque foram definidos pela Concertação Social. Esta associação não faz parte, nem faria sentido que fizesse parte da Concertação Social. Não somos um parceiro social, nem podemos ser.

Entre 2020 e 2022, o setor privado português aumentou os salários 9%, as empresas da Associação BRP aumentaram os salários 18%. O que nós precisamos é de mais grandes empresas no país. Estes 41 associados pagam duas vezes o salário médio da economia privada portuguesa, portanto, não é mais de 10%, não é mais 5%, é duas vezes mais: 100%.

A CIP defende um 15º mês, livre de impostos e contribuições, concorda?

Parece-nos que a CIP está a fazer esta proposta para responder a uma das dificuldades que nós temos em Portugal: não há empresas boas sem recursos bons e não há recursos bons sem bons salários.

O que nós vemos e todos nos recordamos do senhor primeiro-ministro em agosto do ano passado, perante uma plateia de jovens no Algarve, desafiar os empresários a subir os salários 20%. Quando nós olhamos para o peso dos salários no PIB, vemos que está abaixo da média europeia, como o senhor Primeiro-Ministro dizia. Quando juntamos as contribuições para a Segurança Social, do trabalhador e do empresário, vemos que o que o patrão paga no PIB está acima da média europeia, mas o que o trabalhador recebe está abaixo. Então, temos um problema: fica mais dinheiro para o Estado do que aquele que chega ao trabalhador.

Há aqui um desequilíbrio. É nesse sentido que esta proposta da CIP parece vir.

Parece-lhe justa, não havendo carga fiscal, sem contribuições para a Segurança Social?

Parece-nos justo que os trabalhadores possam ter uma maior fatia daquilo que vale o seu trabalho.

Pedimos apoio a uma consultora internacional, para nos ajudarem a calcular quanto custa em Portugal dois mil euros de salário bruto e quanto custa em alguns dos principais países para onde os nossos jovens estão a sair? Para Espanha, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e para a Suíça?

Para a Suíça não é possível comparar, porque eu não posso pagar dois mil euros ao trabalhador. Quando pegámos nos restantes países, a primeira surpresa foi que Portugal é o terceiro país mais caro para a empresa. Significa que só em França e na Alemanha é que é mais caro. Mas em Inglaterra, na Holanda e em Espanha é mais barato para o empresário.

A segunda conta é saber, desses dois mil euros, quanto é que o trabalhador leva para casa? Portugal é mesmo o país onde o trabalhador leva menos dinheiro para casa! O trabalhador leva menos 23% em Portugal do que leva na Holanda.

Isso justifica a vossa proposta de alívio da carga fiscal...

Tem a ver com a carga fiscal sobre o trabalho e parafiscal. Tem a ver com o IRS, que entendemos que entendemos que começa muito cedo e demasiado rápido, cresce demasiado rápido em Portugal. Aquilo que várias pessoas têm dito, nós temos em Portugal os ricos mais pobres da Europa.

Quer dizer que, do ponto de vista fiscal, é muito rápido ser-se considerado rico e a classe média tem uma taxa muito elevada, face ao que pagaria noutro país. Temos aqui um problema de excesso de Estado, excesso de carga fiscal, e enquanto tivermos isso não podemos ter empresas competitivas, que paguem bem aos nossos trabalhadores.