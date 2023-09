Patrões propõem "enorme" aumento salarial acima de 20%

Foi conhecido nesta altura. Significa que não se revê nas propostas do CNCP?

As propostas do CNCP têm como único objetivo o OE para 2024 e as propostas que apresentamos [no âmbito do Pacto Social] são estruturantes para a economia. São âmbitos diferentes. Nada temos a obstar às medidas do conselho, exceto a redução da Taxa Social Única (TSU) em um ponto percentual, porque temos outra que conflitua com essa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Conselho de Finanças Públicas (CFP) apontam para um excedente orçamental em 2023. O que é que o Governo deve fazer com esse excedente?

A questão que se põe é qual foi o custo para atingirmos esse objetivo. É importante atingirmos vitórias sem um custo colateral extremamente elevado e o que aconteceu foi uma asfixia enorme em termos de impostos sobre as empresas e sobre as famílias. A consequência disso nas empresas é que não estão a realizar os investimentos que são necessários, não estão a ter a competitividade que é necessária e não se estão a internacionalizar. Num universo de mais de 405 mil empresas, temos apenas seis mil que asseguram todos os anos as nossas exportações.

Tem havido apoios à internacionalização…

Os apoios são importantes, mas não devem ser a mola dominante. Uma empresa não exporta por existir um apoio, tem de ter competitividade, inovação e de conseguir reter quadros.

Os salários aumentaram de 1.034 euros, em 2015, para 1328 euros, em 2023, uma subida de 30%. Alguém acha que a produtividade acompanhou estes 30%? Claro que não, a nossa produtividade cresceu 0,7%. Não podemos suportar todos os custos salariais, de energia, inflação, matérias-primas, Covid-19, sem que as empresas consigam vender mais e ter mais margem.

Uma das propostas é testar um aumento salarial de 14,75%, com redução temporária da Taxa Social Única (TSU), traduzindo-se num aumento da liquidez de 4,75%, sendo os restantes 10% incluídos num plano individual de reforma. Isso significa que as empresas podem fazer aumentos acima dos 4,8% previstos no acordo de rendimentos?

Pela primeira vez na história de Portugal, uma confederação patronal está a propor um aumento salarial superior à mais radical das centrais sindicais, estou a referir-me à CGTP. Era sempre desejado pelas centrais sindicais o aumento dos salários.