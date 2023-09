Luís Cabral defende “pacto entre PS e PSD” na habitação

Agravar, por exemplo, o IMI para quem vem de fora?

Não sei se isso é possível legalmente, mas de uma forma geral o IMI poderia, pelo menos em parte, compensar este objetivo de redução radical da tributação do trabalho.

Já que falamos de habitação, segundo os cálculos da inflação, as rendas deverão subir quase 7% no próximo ano. Os senhorios reclamam que não aguentam novo congelamento, quem está a arrendar diz que não consegue acompanhar uma subida tão elevada. O que poderá ser feito nesta matéria?

Uma coisa é o que se pode fazer no curto prazo, outra a longo prazo. O que Portugal concretamente precisa é de um pacto, quase como um pacto constitucional, eu diria entre o PS e o PSD, entre os maiores partidos, para definir claramente uma política para o mercado de arrendamento, durante os próximos 30 anos.

Já nem tenho nenhuma exigência especial sobre como é que deverá ser essa regulação. O que é importante é haver previsibilidade legal. Um dos maiores problemas do mercado de habitação em Portugal é que, nas últimas décadas, não sei quantos decretos-leis, quantas portarias é que houve. Vem um partido para o governo, depois vai outro, as coisas vão mudando e isso cria um nível de instabilidade legal que é mau para os senhorios, é mau para os inquilinos, é mau para todos, porque gera grandes fricções nesse mercado.

E para o curto prazo?

Se fosse senhorio, é evidente que gostaria de ter a possibilidade de ajustar o nível da renda, mas mais importante até que o nível de investimento seria ter ideias claras sobre com que é que eu posso contar nos próximos 30 anos. De outra forma, não tenho incentivo nenhum para fazer obras, para fazer melhorias, para fazer novos contratos, porque é muito arriscado fazer um novo contrato. O mais importante nas rendas é os próximos 30 anos.

Dada a turbulência, por assim dizer, que se tem observado nas últimas décadas, que eu atribuo à rotação política no governo, penso que todos teríamos a ganhar se nesta área os grandes partidos chegassem a um acordo quase inconstitucional, digamos assim. Estas são as regras, há aqui limites mínimos e limites máximos sobre o que se pode fazer e, de alguma forma, atar as mãos dos futuros governos. Seria muito importante no mercado de habitação.

Em relação à variação para o próximo ano, é difícil dizer: será sete, será melhor que cinco, será melhor que oito. Porque aqui há quem ganhe e há quem perde.

Não é óbvio qual é que seja o valor ótimo, ao passo que aquilo que eu proponho, regras quase inconstitucionais sobre o mercado da habitação, são regras que na minha opinião levariam a que todos ganhem. Parece impossível, mas não é. Nós estamos neste momento numa situação que junta o inútil ao desagradável, porque ninguém ganha com isto, ninguém ganha com esta incerteza e esta turbulência e rotatividade do mercado de habitação, todos perdem, senhorios e inquilinos.