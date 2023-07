Lucros dos maiores bancos rondam os 2 mil milhões em meio ano

Em seis meses os cinco maiores bancos a operar em Portugal (CGD, BCP, BPI, Novobanco e Santander) já acumularam 1,994 mil milhões de euros em lucros, segundo os resultados apresentados nos últimos dias.

Contas feitas, estas cinco instituições financeiras estão perto dos lucros extraordinários registados ao longo de 2022, um ano de ouro para a banca nacional, em que os cinco bancos juntaram quase 2,6 mil milhões em lucros.

A nível individual, com o maior valor destaca-se o banco estatal, a Caixa Geral de Depósitos, com 608 milhões em lucros nos primeiros seis meses do ano. A margem financeira, a diferença entre os juros pagos nos depósitos e os juros cobrados nos empréstimos, aumentou 738 milhões.

Em comparação com o semestre homólogo, destaque para o BCP, que apresentou uma subida de 580% dos lucros em junho, para 423%. De novo, alavancada pela margem financeira, que regista uma subida de 40%, para 1.374 milhões de euros.

O Novobanco apresenta um aumento de 40% dos lucros no primeiro semestre, para 373 milhões. A margem financeira quase duplicou, disparou 96% face ao período homólogo, para 524 milhões.

Também no Santander Totta a margem é a grande responsável pelos bons resultados. Os lucros semestrais subiram 38%, para 334 milhões, enquanto a margem financeira subiu mais de 58%, para 586 milhões.

Por último, mas igualmente expressivo, o BPI fechou a primeira metade do ano com lucros de 256 milhões de euros, o que representa uma subida de 26% face ao período homólogo. A margem financeira subiu 85%, para 435 milhões de euros.