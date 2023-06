Vantagem salarial associada a curso superior cai para metade

Empresas mais digitais pagam melhor

A digitalização “continua a crescer a um ritmo superior ao previsto”, mas ainda há “um enorme potencial por explorar”, sublinha a Fundação José Neves.

Um ponto que ganha ainda mais peso dada a associação positiva entre produtividade e salários, é expectável que empresas mais digitais paguem melhor. A digitalização pode aumentar a produtividade em 20% e os salários em 3%.

Contas feitas, uma empresa com um nível de digitalização médio pode pagar mais 29 euros por mês aos trabalhadores, que uma semelhante com nível baixo. Com um nível de digitalização superior, o ordenado mensal pode subir 45 euros, face ao que é pago pela de nível baixo.

Atualmente, quase metade das empresas (48%) têm um nível de digitalização baixo e 4 em cada 10 trabalhadores não utilizam tecnologias digitais no emprego ou fazem uma utilização muito básica.

Durante a pandemia, a resposta das empresas passou em muitos casos apenas pela ligação à internet.

O nível de digitalização tende a aumentar em empresas nas áreas da informação e comunicação e quanto maior for a empresa.

Formação ao longo da vida está aquém

Portugal avança na educação, mas “continua na cauda da Europa nas qualificações dos adultos”, conclui este estudo.

Há uma associação positiva entre as qualificações formais e as competências digitais dos adultos: a grande maioria dos adultos, quatro em cada 10, não tem competências digitais básicas. Em 2022, apenas 24% das empresas com pelo menos 10 trabalhadores deram formação aos funcionários em competências digitais.

Em termos internacionais, Portugal está ligeiramente acima da média europeia (22,4%) neste indicador e, tal como na média europeia, a proporção de empresas portuguesas que providencia formação em competências digitais aumenta com o número de trabalhadores.

Este estudo alerta ainda para a situação dos trabalhadores menos qualificados e das mulheres, que estão menos representados em profissões mais digitais.