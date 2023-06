Pode a cerveja sem álcool tornar-se uma moda?

No mesmo painel sobre o futuro da cerveja sem álcool, no qual também Lenka Kralova foi oradora, estava o polaco Radosław Soszka que há 20 anos trabalha nesta área e que, de momento, é especialista e investigador do mercado cervejeiro no grupo IQS.

Radosław afirma que a Europa está a assistir a uma redução generalizada das vendas de cervejas com álcool e que, por isso, a indústria está a pôr muitas fichas neste mercado porque se trata de uma “forma fácil” de recuperar. “Têm o produto e têm a infraestrutura”, detalha.

“Têm apenas de arranjar formas para chegar ao consumidor, numa altura em que as cervejas sem álcool estão em linha com a moda de uma vida mais saudável. As pessoas estão cada vez mais interessadas com aquilo que comem e que bebem”, resume.

Radosław diz que tem existido um movimento de aposta e de investimento para fazer cervejas sem álcool de maior qualidade, porque, muitas vezes, era neste aspeto que os consumidores acabavam por rejeitar o produto. “Diziam que não sabia a uma cerveja a sério”, lembra. “Não só porque não tinha álcool, mas simplesmente porque não sabia bem”, acrescenta.