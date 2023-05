Associação de Bancos: "Clientes que procurem melhores condições"

"Os clientes que procurem melhores condições" para os baixos juros oferecidos nos depósito, defende o presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), Vítor Bento.

Em entrevista à Renascença, Vítor Bento explica que neste momento a banca não precisa das poupanças dos clientes. Ainda assim, a concorrência vai subir os juros pagos pelo dinheiro depositado.

Vítor Bento garante ainda que os bancos estão a fazer tudo para ajudar as famílias em dificuldade a pagarem as prestações da casa, até porque não lhes interessa ficar com os imóveis.



Sobre a atualidade política, o economista avisa que eleições antecipadas podem não ser a melhor solução, mas “é desejável um governo focado no país”, e acredita que até ao verão haverá mexidas no executivo.



O setor "cobra muito, por causa da subida dos juros a nível internacional, e paga pouco a quem tem aplicações na banca". A frase é do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma das pessoas que tem comentado os altos lucros da banca e a baixa remuneração dos depósitos. Para quando é que os depositantes podem esperar a subida dos juros nos depósitos?

Como compreende, não comento declarações do Presidente da República, por respeito, são funções diferentes, expressa as suas preocupações e está dentro do seu papel.

Relativamente à manifestação dos dois tipos de taxas, no caso das taxas do crédito, o aumento resulta dos indicadores de mercado, dos chamados indexantes, que basicamente é a Euribor, e isso está contratualizado. Os bancos não mexem no indexante, é ditado internacionalmente, nem sequer é formado em Portugal, os bancos aplicam, seja favorável, seja desfavorável.

Mas perguntei-lhe pelos depósitos.

Do lado dos depósitos, aí de facto há uma interferência dos bancos e cada um tem a sua própria política. Em termos gerais, há um excesso de liquidez no sistema, o que provavelmente coloca a maior parte dos bancos sem uma necessidade de estar a disputar esses recursos. Mas, de qualquer das formas, a concorrência inevitavelmente vai interferir nessa parte, como já está a interferir.

Há um trimestre fizeram-me mais ou menos a mesma pergunta e eu disse que isto, mais um trimestre, menos um trimestre, vai começar a haver reação, porque a concorrência vai forçar os vários bancos, para competirem entre si, a reagir. E nós já estamos a ver isso.

Se for perguntar a cada um dos bancos, cada um deles tem vários programas, têm programas também específicos para determinado tipo de clientes, para determinado tipo de depósitos, mas já estão claramente a subir. Ainda há pouco tempo, salvo erro, um dos maiores bancos anunciava depósitos praticamente generalizados acima de 2%, por exemplo. E, no entanto, a taxa que vejo referida é 0,9%.

Esse é o indicador médio, os juros médios que estão a ser oferecidos.

Lá atrás.

Lá atrás é março. São dados de março, do Banco de Portugal.

Provavelmente é mais atrás. O ser do Banco Portugal, publicados em março, não significa que sejam os mais recentes. Mas posso-lhe garantir que há já muitos bancos que já estão a pagar acima disso e acima de 2%.

Mas são ofertas pontuais e esses 2% são atingidos ao final de x tempo ou só para novas subscrições, por exemplo. Ou seja, com determinadas condicionantes.

Sinceramente, não sei. Admito que cada um dos bancos tenha as suas próprias condições, até em função das suas próprias necessidades. O que sei é que a concorrência se encarregará de eliminar quaisquer imperfeições que existam.

Agora, a concorrência tem duas componentes: tem a componente das instituições entre si e tem a componente dos clientes. Os clientes também têm que ser atores ativos no processo da concorrência e, portanto, os clientes que procurem onde é que conseguem melhores condições para aquilo que são as suas próprias preferências, as suas necessidades e os seus desejos.