Portugueses bebem 58 litros de cerveja por ano

Lopes Ferreira diz que este consumo per capita coloca o país a meio da tabela de consumo a nível europeu, num ranking liderado por países como a República Checa (129 litros por habitante) ou a Áustria (101 litros por habitante), em que o consumo é superior a 100 litros anuais por cada cidadão.

Em 2020, o consumo doméstico em Portugal caiu 15%. Mas em alguns meses do ano, as quebras chegaram a 70%, em particular para as empresas artesanais.

Os cafés, restaurantes e bares estiveram longos períodos encerrados e os portugueses, segundo o setor, gostam de consumir fora de casa. Portugal é o país europeu com maior taxa de consumo de cerveja fora de casa.

Com a reabertura de restaurantes, bares e cafés, “regressou o papel da cerveja como catalisador social”. Estes espaços valem 67% do total do consumo, sendo que o consumo doméstico representa os outros 33%.