"Não basta dizer aos sindicatos que têm razão na luta por aumentos salariais"

A desvalorização do trabalho

A desvalorização do trabalho tem marcado e acompanhado o trabalho em Portugal desde o início desde século. Já passou por diferentes fases, mas mantem-se.



É uma das conclusões do livro "A Persistência da Exploração do Trabalho e a Urgência da sua Revalorização", coordenado por José Castro Caldas e Maria da Paz Campos Lima. Aqui os autores analisam o período que vai da crise de 2008 até à atualidade, com a incidência ainda no período da pandemia. Já no final, tocam no efeito da inflação no trabalho e nos salários.

Segundo a socióloga, "a questão da desvalorização salarial é colocada a partir principalmente da crise internacional de 2008 e das respostas a essa crise, que a partir de 2010 se traduziram pelas políticas de austeridade neoliberal, que em Portugal se organizaram a partir da intervenção da troika".

Defende que "foi uma estratégia de desvalorização interna, deliberada, em que o principal fator de ajustamento eram os direitos laborais e sociais, e que se traduziu na desvalorização salarial a partir de cortes nos salários nominais - isto foi o que aconteceu, claramente, no setor público - e de congelamento no salário mínimo, no caso, no caso português, durante um período de três anos".

A estas medidas acrescem ainda outras decisões, que visaram a "desvalorização salarial e reduzir o poder negocial dos trabalhadores, incluindo a redução da compensação por horas extraordinárias, o aumento do horário de trabalho no sector público sem compensação equivalente, a redução das indemnizações por despedimento e um conjunto de medidas afetando diretamente a negociação coletiva, como, por exemplo, as limitações e o bloqueio à extensão das convenções coletivas".

A investigadora conclui que "esta foi uma modalidade de desvalorização salarial" que "atacou directamente os salários nominais e a negociação coletiva e, ao mesmo tempo, alterou a capacidade negocial dos trabalhadores e provocou um nível elevadíssimo de desemprego", que chegou aos 17%".