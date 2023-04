"Desvio significativo" da inflação pode levar a novo aumento na Função Pública

Nesse caso, até outubro ou novembro podemos ter um novo aumento?

A cláusula é clara e concreta. Há dois momentos em que se pode acionar a cláusula: um é na negociação anual do Orçamento do Estado e outro é quando se constatam definitivamente desvios. Se chegarmos a essa altura, cá estaremos, esperando também, sinceramente, que se criem as condições para aumentar os pensionistas porque também sofrem esta enorme inflação como todos nós.

Esta quarta-feira houve nova reunião com o Governo. Houve algum avanço na questão da revisão das tabelas do IRS?

Houve pelo menos a entrega de um projeto de diploma que tem a ver com os aumentos salariais que vão ser pagos durante o mês de maio e foi-nos garantido que antes do pagamento destes aumentos haverá novas tabelas do IRS que vão vigorar dois meses, já que em julho entrarão em vigor as tabelas que já estão publicadas.

Nesta reunião ficou claro para nós — através no projeto de diploma para o aumento, que vai a Conselho de Ministros tão rápido quanto possível —, que nessa altura tudo aquilo que tem que ver com retroativos entre janeiro e maio não terá retenção. Portanto, diria que é equilibrado, mas também falta perceber que impacto terá ou não o novo modelo — as novas tabelas que entrarão em vigor em julho — para percebermos se qualquer aumento salarial bruto corresponde, de facto, a um aumento líquido e se os aumentos não são absorvidos pela inflação, nem pelos impostos, porque é preciso reduzir a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho, que é hoje enormíssima no nosso país.

E o Governo deu algum sinal em relação aos impostos, que não haja perdas?

Nós fizemos este acordo e ele garantia o princípio da neutralidade fiscal quanto aos aumentos, porque depois, quando falamos de valorizações nas carreiras, acontece o que já acontecia até aqui. Ora, como se trata de um de um acerto no aumento salarial, temos pelo menos a certeza de que não haverá agravamento fiscal por consequência do aumento normal, que era o que estava pressuposto. Se assim não for, certamente haveremos de tomar posição, e séria, relativamente a esta matéria, na justa medida em que foi garantido que, com os aumentos, ninguém tinha mais retenção de salário na fonte.

Acha que há margem para o aumento, futuramente, das pensões em 10% para compensar a perda de poder de compra, sobretudo nas pensões mais baixas?

O aumento das pensões está muito associado à fórmula e àquilo que é a inflação apurada em novembro de cada ano. Se este ano aconteceu que uma parte foi paga nos termos que todos nós reconhecemos — quase como um subsídio, como suplemento —, é bom que se volte à normalidade e a normalidade é repor aos pensionistas aquilo a que eles sempre tiveram direito. Acredito sinceramente que a margem, ou aquilo que hoje é o espaço de manobra que o Governo tem, permitirá fazer justiça também com os reformados e pensionistas, como espero que faça e continua a fazer com os trabalhadores da Administração Pública.

Ainda agora discutimos com o Governo que no mês de maio vamos negociar um diploma que há de permitir a mudança de posição remuneratória àqueles trabalhadores que estavam cá já desde 2005, que foram prejudicados por consequência dos congelamentos e de modo a que, quem tiver seis pontos resultantes da avaliação de desempenho, chegue a 1 de janeiro de 2024, mude uma posição remuneratória. (...) Acho que há aqui uma outra visão da política e, porque temos uma maioria absoluta, o Governo não tem espaço para dizer que não faz. Os trabalhadores não perdoariam se não se aproveitasse para fazer mesmo e modificar o quadro que temos até agora.

A progressão das carreiras foi apenas indiretamente falada na reunião?

Nós temos sempre como objetivo, em cada reunião, fazer alguma projeção daquilo que se vai tratar a seguir. Em maio vamos discutir esta questão das valorizações ou das compensações por causa do congelamento. E vamos continuar naturalmente a negociação do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública), que é outra coisa que se pretende que seja simplificada, que permita progressões mais rápidas.