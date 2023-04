TAP. Reunião secreta, viagem presidencial e um governo em apuros. A Comissão de Inquérito em 10 pontos

A reunião terá sido sugerida pelo ministro das Infraestruras João Galamba, de acordo com a ainda presidente executiva da transportadora portuguesa.

O caso foi denunciado pela Iniciativa Liberal e tem sido alvo de críticas generalizadas por quase toda a oposição, com acusações de subversão das competências das instituições.

Galamba em comunicado não nega a existência da reunião, mas diz que esta juntou deputados do Partido Socialista, a CEO da TAP e assessores e chefes de gabinete do Governo foi agendada pelo gabinete do Ministério dos Assuntos Parlamentares e que foi a TAP a pedir para participar nesta reunião.

O PS considera o caso como "fait-divers". Carlos Pereira, do PS, e que esteve presente nessa reunião, diz ter sido um encontro normal, de cariz preparatório. Acrescenta ter-se tratado de uma videoconferência, não presencial.

O chairman da TAP, ouvido no Parlamento, Manuel Beja deu outra interpretação. “O papel do grupo parlamentar do PS não é o papel de escrutínio, é um papel de proteção do Governo e poderá ser da melhor forma que têm para proteger o Governo. Eu não consigo encontrar uma interpretação diferente desta…”

O voo de Marcelo que Hugo Mendes quis adiar

A audição à presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, na comissão parlamentar de inquérito fica marcada pela divulgação de um pedido do ex-secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Mendes para alterar um voo do Presidente da República a Moçambique.