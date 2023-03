Lista de alimentos com IVA Zero tem 44 produtos. Saiba quais

"O primeiro sinal que importa realçar é o Governo ter compreendido que os produtores precisam de compensações e não são culpados pela inflação ou aumento de preços", destacou, relembrando que "pelo contrário, [os produtores] sofrem por ela", dando conta dos números do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes à quebra de rendimento e do aumento da despesa dos agricultores em 36%.

A medida terá um carácter temporário, devendo vigorar entre abril e outubro. O Governo estima que o custo da descida do IVA de alguns produtos para zero terá um custo a rondar os 600 milhões de euros.

O Governo chegou a acordo com a distribuição e os produtores e anuncia esta segunda-feira a lista de 44 bens alimentares que vão passar a ter IVA Zero.

O IVA "não desce amanhã"



Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), diz que o acordo assinado é uma boa notícia para os portugueses, relembrando, porém, que uma decisão política anterior (medida discutida entre o Governo e APED em setembro do ano passado) não avançou, mas que "em boa hora é agora corrigida para uma evolução natural do combate à inflação em que todos somos chamados a estar presentes”.

"Do lado da APED e da distribuição alimentar sempre defendemos que, não chegava apenas baixar o IVA, era preciso apoiar a produção nacional porque os preços têm aumentado em toda a cadeia", acrescenta, destacando que a "conjugação" da descida do IVA e os apoios à produção vão "ajudar, com certeza, a que os preços baixem 'sustentadamente', assim o mercado ajude", salvaguarda.

Contudo, o diretor-geral da APED, relembrou ainda que o IVA "não desce amanhã", mas que "vai descer quando estiverem publicados os diplomas". Assim, "em 15 dias, o retalho alimentar estará pronto para assumir as suas responsabilidades", estimou.

O primeiro-ministro, António Costa, começou por lembrar que as recentes crises - pandemia e financeira - e a guerra na Ucrânia tiveram um grande impacto no aumento do custo de vida. E adaptando o ditado popular para “Casa onde há inflação, todos ralham e todos têm a sua parte da razão”, destacou que os consumidores são "os que sentem no dia-a-dia o aumento dos custos dos bens", incluindo "os bens alimentares", mas que os produtores também têm razão devido ao aumento dos custos dos factores de produção e da energia, e as empresas de distribuição devido ao aumento dos custos com os fornecedores.

Costa sublinhou ainda que o Governo vai "acompanhar a progressão dos preços” e garante que o compromisso que o retalho assumiu é o de que a diminuição do IVA será repercutida nos preços.