Maior aumento de sempre em 2022. Preço das casas ficou 20 mil euros mais caro num ano

O preço de cada casa vendida em Portugal aumentou quase 20 mil euros no ano passado, em relação ao ano anterior. Em 2022 foram vendidas quase 168 mil casas, o maior número de sempre, por um valor também recorde: quase 32 mil milhões de euros. Nos últimos 10 anos, os preços da habitação aumentaram quase 75%.

Segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 12,6% em 2022, depois de ter aumentado 9,4% no ano de 2021. Este aumento fica quase cinco pontos percentuais acima da taxa de inflação, que ficou no final do ano passado nos 7,8%.