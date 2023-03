Coimas sobre infrações no consumo vão disparar 8.000% em abril

Não, não é engano. As coimas sobre infrações no consumo vão disparar mais de 8.000% no próximo mês de abril.

Os direitos do consumidor são reforçados no próximo mês, com a atualização das coimas, que no limite podem ir até aos dois milhões de euros.

Em causa está a transposição da diretiva “Omnibus”, que, em 2021, já alterou vários diplomas, incluindo relativos a práticas comerciais desleais, indicação de preços e contratos à distância, entre outras matérias.

A partir de 3 de abril, fica concluído o processo, com este “ agravamento brutal” das coimas, explica à Renascença a advogada Sónia Queiróz Vaz, jurista da Cuatrecasas.

Neste momento, o limite inferior das coimas está nos 24 mil euros, para práticas comerciais abusivas ou enganosas e quando falta informação cos contratos celebrados pela internet. No máximo, chegam aos 90 mil euros, aplicados quando são inseridas letras pequeninas nos contratos, por exemplo, são as chamadas cláusulas contratuais gerais abusivas.