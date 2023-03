Ser “vegan” ou não ser? Afinal o que pesa mais no bolso do consumidor?

O exercício resultou num cabaz de 25 produtos para uma família omnívora e de 29 para uma família vegana. A diferença de preço é de 9,19 euros por semana e 36,76 euros por mês. Enquanto o cabaz omnívoro tem um custo semanal de 134,03 euros, o cabaz à base de plantas custa 124,84.

Apesar de se aproximarem mais da estimativa da Deco Proteste do que da AVP, ambos os cabazes estão abaixo do previsto pela associação defensora do consumidor.

A Renascença tentou contactar a Deco para saber que produtos específicos constam nos cabazes, mas não obteve resposta.



Nestes cabazes, 19 produtos eram comuns: uma mistura de fruta, hortícolas e hidratos de carbono que são a base de qualquer alimentação saudável. Estes produtos custam 64,44 euros.

É nas proteínas, nos laticínios e nas alternativas que se encontram as principais diferenças. Enquanto os veganos despendem cerca de 18 euros em iogurtes de soja naturais, os omnívoros gastam quase 26 euros em peixe.

Quando se compara produtos específicos, sete litros de leite de vaca magro custam à família omnívora 6,23 euros, enquanto a família vegana paga 6,93 euros pela mesma quantidade de bebida de soja.

Na análise da Deco, os produtos com maior peso no cabaz vegano, a seguir ao grupo das hortícolas, comum a ambas as dietas, são os “substitutos lácteos", alternativas veganas ao leite e ao iogurte, que representam 20% do orçamento total (28,83 euros).

Para contornar isto, Cristina Rodrigues, fundadora do centro vegetariano, diz à Renascença que é possível “fazer iogurtes vegetais em casa, assim como bebidas vegetais, a custo ainda mais reduzido do que o leite de vaca”.