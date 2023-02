​"Temos tudo para crer" que 2023 será ano recorde no Turismo do Porto e Norte

E cada vez com mais produtos turísticos de maior qualidade.

Essa é a nossa grande vantagem, a variedade de produtos turísticos. Vantagem, por um lado, e, por outro, a dificuldade para quem tem de promover a região porque não sabe por onde começar.

O Porto e Norte têm do melhor que há para oferecer em termos de enoturismo e aqui acho que é algo que já é percecionado a nível mundial pela qualidade dos nossos vinhos, das nossas paisagens, mas também agora das infraestruturas que podem receber estes enoturistas.

Depois temos produtos como os Caminhos de Santiago, somos fortes no turismo cultural e a gastronomia também dispensa apresentações. Também estamos a trabalhar muito bem o turismo náutico, não só na Costa Atlântica (temos 140 quilómetros de costa) mas também no interior, com produtos novos, como as estações náuticas. A Rota do Românico, muita arte contemporânea, muita arquitetura contemporânea, (temos aqui os dois Pritzker, Álvaro Siza e Souto Moura, a juntar a um conjunto mais alargado de grandes arquitetos). Finalmente, temos o turismo industrial, foi criada uma rede e 70% da oferta está no Porto e Norte; o termalismo, quase metade, está na nossa região. Portanto, nós temos muita oferta e para vários targets.

A Galiza gasta em promoção externa 16 milhões de euros por ano quando nós temos milhão e meio

E como é que tem estado a ser feita a promoção? Obviamente que o Turismo de Portugal também tem aqui um papel importante. Mas faltam meios financeiros e outros?



Sim, não diria o contrário. Se nos compararmos com os nossos vizinhos - e talvez seja mais fácil ao público percecionar as diferenças - a minha vizinha (responsável pelo turismo) da Galiza gasta em promoção externa 16 milhões de euros por ano quando nós temos milhão e meio. As diferenças são estas.

Claro que quanto mais dinheiro tivermos para trabalhar em promoção externa, mais conseguimos fazer. Temos produtos turísticos muito interessantes, é preciso levá-los para o mundo e isso tem custos. E o facto de alguns dos nossos mercados serem de longa distância faz com que todas as ações que aí fazemos tenham custos muitos elevados. Portanto, é obvio que era bom haver mais financiamento para este tipo de ações.

Já falou na sua vizinha Galiza e aproveito para lhe perguntar quais são as suas expetativas em relação à Agenda para o Turismo no Interior e Estratégia de Sustentabilidade do Turismo Fronteiriço? São duas políticas importantes para a Região do Porto e Norte.

Sim, isso é também um trabalho que está a ser feito a nível nacional. Ainda agora na FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid tivemos oportunidade de, juntamente com as regiões da Galiza e de Castela, mas também entre os dois Estados, o nosso ministro Economia e a ministra espanhola assinaram também os protocolos muito ligado ao turismo transfronteiriço.

E nós, aqui na nossa região, temos essa vantagem. Por um lado, temos uma relação muito aprofundada com a Galiza, não só ao nível do turismo, mas também noutros setores de atividade. Esta euro região funciona muito bem e também estamos a dar passos muito interessantes no setor do turismo.

A título de exemplo, estamos a tentar constituir o primeiro cluster de turismo da euro região do Porto e Norte. Está a ser feito através da Agência de Promoção Externa do Porto e Norte [privada] com o "cluster" de Turismo da Galiza. Com o apoio da CCDR Norte, do lado de cá e da Junta da Galiza, do lado espanhol. Estamos a querer replicar tudo aquilo que fazemos já há muito tempo com a Galiza; com Castela não o fazíamos com a mesma intensidade, mas estamos agora a começar.

Temos muitos produtos de fronteira, queremos trabalhar as fortalezas de fronteira, por exemplo, ao nível dos vinhos, trabalhar os nossos Alvarinhos com os Alvarinhos da Galiza. E Com Castela, poder trabalhar o el Duero e os patrimónios mundiais da Humanidade.

Há 50 mil lugares por preencher no setor do turismo. Precisamos de mão de obra estrangeira

Queria voltar à questão da qualidade do destino que também depende muito do serviço. E este, de mão de obra, que falta em todo o lado. Como é que estão – ou não – a resolver este problema?

Essa é a grande dificuldade e será um fator crítico de sucesso se conseguirmos resolver rapidamente a questão dos recursos humanos. Mas é uma questão, como dizia, que não passa pela solução na região A,B ou C. É um problema do país e que o país já percebeu que não vai conseguir resolver com os portugueses. E temos de ser muito claros no discurso e dizer, de forma muito assertiva, que precisamos, de facto, de mão de obra estrangeira para poder ocupar muitas vagas que estão por preencher. Falamos em cerca de 50 mil lugares por preencher no setor do turismo. Portanto, isto é uma evidência. Agora temos é que acelerar a forma de conseguir resolver o problema.

E acha que estas medidas que o ministro da Administração Interna anunciou há dias vão ajudar? Porque, na prática, vão servir para regularizar a situação de muitas pessoas que já cá estão, por vezes a trabalhar, mas de forma irregular.

Sim, mas eu julgo que ainda teremos de recrutar mais e teremos de olhar para com quem temos boa relação. Podem ser os PALOP, pode ser o Brasil. Há pouco estivemos no Sul do Brasil e, de facto, ficámos muito bem impressionados pela qualidade dos recursos humanos brasileiros no setor do turismo. Também poderia ser um centro de captação de mão de obra. E há algumas empresas que vão fazendo, pontualmente, "roadshows" de recrutamento.

Depois, aqui há outros processos, que têm a ver com os vistos. Tudo isto demora mais do que seria desejado, mas esperemos que agora estes novos anúncios e estas novas medidas possam acelerar algo que é urgente para o país.

Como vai ser a presença do Porto e Norte na BTL? O que é que os profissionais e o público podem esperar?

Podem esperar novamente um grande stand, como tem sido nos últimos anos, cerca de 1.200 metros quadrados de área e com uma agenda muito repleta. Estimamos em mais de 500 ações que se realizarão dentro do espaço do Porto e Norte, entre degustações, apresentações de produtos turísticos, de privados, de públicos, dos municípios, das Comunidades Intermunicipais. Vamos ter oportunidade de mostrar o que já temos, mas também o que estamos a preparar.