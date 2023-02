Veja também:

Devemos ter cuidado com o papel que a TAP tem desempenhado no crescimento do turismo, alerta Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), em entrevista à Renascença.

Depois de um bom ano turístico, os portugueses continuam com vontade de viajar, apesar da inflação, os custos da energia e dos alimentares ou as taxas de juros lhes deixarem menos dinheiro na carteira. Proposta não faltam nas agências de viagens, que já têm um bom nível de reservas. Mas o presidente da APAVT prefere mostrar um otimismo moderado.

Pedro Costa Ferreira está satisfeito com o contributo do setor do turismo para o crescimento da economia. Mas mostra-se preocupado com a indecisão do Governo em relação ao novo Aeroporto de Lisboa e com o anúncio de greves na TAP, que têm efeito imediato nas reservas. Não vê qualquer problema na privatização da companhia aérea, desde que se preserve a sua mais-valia: o hub de Lisboa. E sublinha que “devemos ter muito cuidado com o papel que a TAP tem desempenhado no crescimento do turismo em Portugal".

Está satisfeito com os resultados do ano turístico? Foram melhores do que esperava?



Sim, depois de tudo aquilo que passamos, é quase irreal termos chegado ao final de 2022 com estes resultados, embora com respostas assimétricas. É sempre assim num setor económico, mas na sua globalidade julgo que temos resultados muito próximos dos de 2019. Ainda não superámos, mas estaremos um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, dependendo dos segmentos. Agora, se pensarmos que no primeiro trimestre de 2022 estivemos dois meses fechados, qualquer de nós assinaria este resultado com um sorriso nos lábios. O que aconteceu foi certamente melhor do que poderíamos esperar.

Dito isto, a crise não mora nas demonstrações de resultados contabilísticos, mora nos balanços. Nós teremos perdido em 2020 e 2021, no setor como um todo, cerca de seis vezes o resultado que obtivemos em 2019. E, portanto, se em 2022 fizemos um resultado semelhante ou um pouco superior a 2019, ótimo. Foi um resultado quase inesperado mas temos, com certeza, uns anos à nossa frente até termos as empresas com os balanços que tínhamos nessa altura.

Entretanto, houve alguns apoios do Governo. As agências de viagens recorreram a esses apoios?

Recorremos durante a pandemia e no início do ano passado. E, em ambos os momentos, os apoios foram absolutamente fundamentais, mas não suficientes. Toda a resposta à crise, do ponto de vista dos empresários, foi muito feita em cima de prejuízos e de endividamento.

Durante a pandemia, o lay-off, o Apoiar.pt, a própria lei dos vouchers, condicionaram – no bom sentido – o funcionamento do mercado e foram muito bem recebidos. Neste início de recuperação, o Consolidar e a nova tranche do Apoiar.pt, sendo verbas que não foram extraordinariamente significativas, foram bem recebidas pelo mercado e julgo que ajudaram a consolidar uma recuperação que é absolutamente visível.

Quantos anos 2022 é que serão necessários para as empresas recuperarem os níveis de saúde financeira que tinham em 2019?



No dia de hoje eu diria que, como perdemos seis vezes o resultado, em matemática pura, se calhar mais quatro ou cinco anos. Em todo o caso, vejo uma dinâmica muito grande, o mercado cresce e o próprio setor turístico português cresce mais do que as expetativas. Se tudo acontecer como até agora, creio que daqui a três anos poderemos atingir os níveis de 2019. Agora, não devemos esquecer que estamos perante uma situação complexa e eu não estou totalmente otimista, mesmo em relação a este ano.

Primeiro há uma incerteza relacionada com a guerra e, portanto, enquanto durar - e tudo indica que vai durar - ela pode escalar. Se escalar, pode ser um desastre não apenas para o setor económico turístico, mas para o mundo. Portanto, essa incerteza vai-nos acompanhar.

Por outro lado, do ponto de vista do contexto macroeconómico, temos inflação, subida das taxas de juro, perda do poder de compra, desaceleração económica generalizada no mundo e, quer queiramos quer não, estes fatores económicos vão chegar ao consumo.

Portanto, está a perspetivar uma retração?

Vai ter de haver, pelo menos, um menor crescimento. Não sem ter a humildade de admitir que a única coisa que está a correr bem é a realidade.

As reservas continuam no ritmo do final do ano, que seguiram o ritmo do verão do ano passado. Portanto, se me pergunta: “já encontra esta retração no consumo?” Tenho de ter a humildade de dizer não. Se me pergunta: “mas no verão pode continuar a ter esta aceleração?” Nós sabemos o impacto das taxas de juro nos empréstimos à habitação, na classe média, que é no fundo o “coração” das viagens.