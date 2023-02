​Confederação do Turismo: 2022 foi o "Ano do Sorriso", mas aeroporto tem de avançar para crescer mais

Grande esforço para conquistar mercados de valor acrescentado

A questão do hub é muito importante. Aqueles três grupos também determinam o que é lhe pode acontecer.

Eu acho que que quem comprar a TAP vai querer manter este hub. Por esta questão periférica, mas também porque estamos mais perto da América. Não é fácil ou mesmo, eu diria, impossível a muitos países ou a muitas cidades do Brasil, quer da África, quer dos Estados Unidos, pela sua localização geográfica, fazer uma rotação diária, ir e vir no mesmo dia. Se formos, por exemplo, para o norte da Europa, essa situação já não é tão fácil porque estamos a mais de duas horas de caminho. Isto é uma situação real.

A TAP é a companhia que mais voou para o Brasil. Na gestão de Fernando Pinto - justiça seja feita - ele criou uma situação no Brasil com uma quantidade impressionante de voos em que se podia ir a segunda vir à terça, entrar pelo Rio, sair por S. Paulo, ir por Recife, voltar por Salvador, com uma grande quantidade de oferta. E era mais fácil para os clientes europeus viajarem através da TAP. Foi a altura em que mais brasileiros conseguimos ter em Portugal e a mesma história se repete com os Estados Unidos.

Praticamente não tínhamos voos para os Estados Unidos; hoje temos dezenas/semana. E se for ver as estatísticas, por exemplo aqui na Região de Lisboa, o turismo americano é, de longe, o que mais cresceu. Turista que todos os países querem: primeiro, porque tem uma pernoita maior e depois, porque é o que tem maior gasto médio. Era fundamental não perdermos esse hub.

E em relação aos outros mercados que é preciso ainda captar, onde é que a promoção de Portugal tem de investir mais para trazer turismo de valor acrescentado?

O maior mercado, daqui a uns anos, obviamente, vai ser o chinês. Vamos imaginar que uma companhia aérea chinesa queria começar a voar duas vezes por dia para Lisboa. Não pode, não há slot, não há onde aterrar.

Nós estamos muito sintonizados com o Turismo de Portugal e esse esforço de promoção tem sido feito nos últimos anos. Independentemente dos mercados tradicionais inglês, alemão, francês, italiano, as grandes apostas que surgiram foram exatamente o Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, destinos de longa distância em que a pernoita é maior. Porque um turista dormir sete noites ou sete turistas dormirem uma noite parece que é igual, mas não é.

A aposta nos Estados Unidos tem sido um sucesso. Aquilo que se fez no fim do ano com o Ronaldo em Times Square foi extraordinário. O aumento de turistas americanos nos últimos meses é impressionante.

Execução do PRR tem de acelerar

Sente-se desiludido com este governo, com a falta de decisões de que falou há pouco? E por outro lado, por fazer tábua rasa do que se discute e aprova na Concertação Social?

Quando saiu o resultado das eleições até houve quem não concordasse com o meu discurso da altura, mas acho que era o que fazia sentido. Ou seja, temos um partido com uma maioria absoluta; para mim é um sinal de grande estabilidade. Temos um governo que, ao contrário dos outros que governam quatro anos, irá governar qualquer coisa como quatro anos e dez meses por causa das eleições serem em outubro. E um governo com acesso a fundos como nunca houve. Na minha modestíssima opinião, no princípio do ano isto era a fórmula ideal para que as coisas corressem bem.

Passados menos de um ano, o que é que nós assistimos? Não vale a pena falarmos dos casos e dos casinhos, mas há que apontar que eles existiram e também atingiram o turismo com a substituição da Secretária de Estado.

São situações que obviamente atingem os vários sectores de atividade e, por exemplo, no que diz respeito aos fundos, o PRR é uma questão que está manifestamente atrasada, por mais que digamos que vamos fazer. Eu aqui vou seguir a opinião que o Presidente Marcelo também expressou: é completamente diferente, que o dinheiro entre na economia hoje ou que daqui a dois anos e portanto, a execução do Plano de Recuperação e Resiliência tem de ser acelerada.

Por exemplo, as questões da capitalização das empresas estavam previstas no PRR. Há dias houve uma reunião da Comissão de Acompanhamento e no Relatório diz: medidas de apoio à capitalização – situação crítica. Não há pior classificação. A questão das agendas mobilizadoras também necessita de acompanhamento. A nossa Agência Mobilizadora do Turismo foi apresentada há meses e só esta semana é que foi assinada. A gestão hídrica no Algarve, fundamental para o turismo, é outra questão que precisa de muito acompanhamento.

Quando falamos e comentamos a burocracia do Estado, isto não é um papão, é uma realidade. Os processos são lentos.