Turismo. "Alentejo não está na moda. Veio para ficar"

A poucos dias do início da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira nacional do setor, o presidente da Região de Turismo do Alentejo e Ribatejo não tem dúvidas que 2022 foi o melhor ano de sempre.

Em entrevista à Renascença, Vitor Silva sublinha o esforço de todos os que contribuem para que a região e o país se tornem cada vez mais notados a nível internacional pelos melhores motivos. Mas critica o facto de o setor motor da economia continuar a não merecer um Ministério. E espera que a TAP – instrumento de política externa – não seja privatizada a 100%.

2022 foi o melhor ano de sempre para o turismo nacional, contrariando todas as expectativas, depois de dois anos de pandemia. E o Alentejo não foi exceção. Já tem números concretos?

É verdade que tivemos o melhor ano turístico de sempre. Mas atenção: a recuperação no nosso território já começou em 2021. Se olharmos para as estatísticas de 2022, vemos o crescimento do Alentejo e do Ribatejo, mas não foi tão acentuado como noutras regiões porque recuperámos 80% do que tínhamos perdido no ano anterior.

Porque as pessoas procuravam muito destinos mais calmos.

É verdade. O turismo vive muito de fatores psicológicos e as pessoas pensavam que uma região de baixa densidade como o Alentejo seria mais segura para passarem férias ou fins de semana. Eu tenho a dizer que isso é uma ilusão: as taxas de Covid que tivemos são idênticas às do resto do país. Mas o facto é que as pessoas chegaram, nomeadamente do mercado nacional, e tiveram ocasião de conhecer melhor uma região que, se calhar, conheciam mal.

Somos a região que tem maior percentagem de mercado nacional – dois terços da nossa procura – mas muitos portugueses que antes não passavam férias em Portugal, devido às contingências da pandemia, foram obrigados a ficar cá. E tiveram também a oportunidade de conhecer - ou conhecer melhor - um território que os espantou. E que levou a que neste ano de 2022 – só com restrições no primeiro trimestre, conseguíssemos estes bons resultados.

E quais foram?

Em termos de dormidas ultrapassámos os valores de 2019 - poucochinho, poucochinho - mas fundamentalmente à custa do mercado nacional. Ainda nos falta recuperar 5% - já não é muito - do mercado internacional. Em termos dos proveitos é que tivemos um resultado espetacular: segundo as últimas estatísticas, fecharemos o ano com uma subida de 27% nos proveitos. Somos a melhor região em proveitos ou quase; talvez a Madeira tenha conseguido melhor.

É claro que eu digo sempre que parte destes proveitos são custos de contexto, de energia, produtos alimentares, até de mão-de-obra. E ainda bem, digo eu.

Ainda assim, o saldo é positivo?

Destes 27% creio que entre 10% a 15% - mais próximo dos 15% - serão lucros líquidos. Demonstra que temos o melhor ano turístico de sempre.

Metade dos turistas não quer barulho, não quer andar aos saltos, não quer moengas, não quer nada disso. Quer é ver coisas bonitas, comer bem e beber melhor. E estar tranquilo

O Turismo já merecia um Ministério?

E se me permite, também aqui queria referir uma conclusão que já tive ocasião de partilhar com responsáveis políticos, nomeadamente ao nível da economia e do turismo: já vai sendo tempo de assumir que somos um país turístico e que não tem um Ministério do Turismo.

Já tivemos ministros que ligavam mais ao turismo, mas outros que nem sequer sabiam como é o turismo estava organizado a nível nacional. Não é um tema consensual e há quem diga que o que interessa é a importância que se dá à Secretaria de Estado. Mas eu acho que o turismo devia estar sentado à mesa [do Conselho de Ministros].

É visto como o motor da economia, o próprio ministro Costa Silva está constantemente a referi-lo. Mas também foi o próprio que criou uma Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

Apesar de nos dizerem que ganhou mais peso, não é verdade. Apesar do turismo ter mais tradição, o secretário de Estado tem de se distribuir também por outros setores. Ainda há dias partilhei isto com o ministro da Economia e o secretário de Estado, Nuno Fazenda, que estavam juntos: Portugal ainda não se afirmou como país turístico. E essa ideia tem de perpassar por toda a sociedade. Cá na família do turismo conhecemo-nos todos, mas a opinião pública não conhece números, não sabe quem são os 'players' do Turismo nem o que se faz. E já nem estou a falar dos termos em que o Orçamento do Estado olha para o setor.