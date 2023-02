​Algarve diverso atrai cada vez mais turistas para a época baixa

Taxa turística ajudar a melhorar qualidade do turismo a vida dos residentes

Como é que classificaria neste momento o destino Algarve? É cada vez mais de luxo, que já não é acessível a muitas bolsas?

Fazem me normalmente essa pergunta, se os portugueses vão continuar a ter condições para ir ao Algarve. Os números dizem exatamente o contrário. Somos há mais de 40 anos o principal destino dos portugueses e dos estrangeiros que visitam o nosso país, em termos de dormidas em hotelaria. Há oportunidades para todos e para todas as bolsas.

Obviamente que o turismo tem de ser cada vez mais um contribuinte para a qualidade de vida também do residente. E isso não se faz se o turismo não deixar o valor na própria região ou se o valor que deixar não for suficiente para promover uma melhor qualidade de vida, melhores salários, empregos mais permanentes que atenuem a sazonalidade, de dar mais oportunidades de dinâmica económica também ao próprio Interior. Porque o turismo tem este efeito de alavancagem sobre os outros setores. O turismo não é um fim em si mesmo, tem de contribuir para o território.

É por isso que os municípios do Algarve querem avançar com a taxa turística?

Nós já tínhamos dois dos 16 municípios com taxa (Faro e Vila Real de Santo António) mas quando começou a pandemia, pedimos que suspendessem a cobrança. Entretanto, várias autarquias já tinham manifestado interesse em implementar a taxa e mais recentemente o presidente da AMAL – Associação de Municípios do Algarve – referiu a vontade que os presidentes dos 16 concelhos tinham expressado de implementar a taxa.

O que fizemos, em conjunto com os presidentes, foi um trabalho no sentido de tentar homogeneizar a aplicação da taxa em todo o Algarve porque um turista quando viaja para a Região não sabe se está em Olhão ou em Faro; quando negociamos com um operador é difícil explicar-lhe porque é que no bairro A é assim e no bairro B, é assado. Tudo isto gera ineficiências e resistências. E também para tentar atenuar o impacto na perda de concorrência ou no aumento do valor, sobretudo durante a época baixa, em estadias mais prolongadas, em estadias em família, em que esse impacto é maior num destino com as características do Algarve.

Nós (Entidade Regional de Turismo), em conjunto com a AIHSA (Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve) e a AHETA (Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve), que são as duas grandes associações de hotelaria e alojamento turístico da Região tentámos criar um modelo que fosse menos impactante e que eventualmente contribuísse também para uma questão que é inovadora.

E os representantes da hotelaria concordaram? Normalmente não aceitam.

Os empresários não gostam de taxas. Esse foi o nosso contributo: em primeiro lugar, distinguir claramente uma taxa de um imposto. E uma taxa tem que ter uma contrapartida para quem paga e, portanto, tem que contribuir para a melhoria do fluxo turístico.

Enviámos para a AMAL um conjunto de matérias em que defendíamos que esse valor arrecadado fosse investido nos próprios concelhos, que no fundo contribuísse para a melhoria da experiência do turista. E quando melhoramos a experiência do turista, também melhoramos a do residente, que vive lá o ano inteiro.

A grande inovação é que 10% da receita arrecadada em cada município sirva para a promoção e captação de eventos internacionais para o Algarve na época baixa. É, mais uma vez, um esforço para atenuar a sazonalidade, de contribuir para uma procura mais pelo interior, de melhorar a condição do trabalhador quanto à precariedade do emprego, de melhorar a estabilidade das empresas a todos estes níveis. E a opinião geral dos presidentes de Câmara foi muito favorável.