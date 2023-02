Preços sobem em Espanha e anulam benefícios do IVA a 0%

“Não volto mais”. Portugueses desiludidos

Há também que note que alguns produtos estão mais baratos, só que a gramagem é inferior. É o caso de Antónia, a quem não resta outra coisa que gastar mais dinheiro para adquirir os mesmos produtos.

“Subiu tudo em geral. E há coisas que se nota que baixaram a quantidade. Mas, que podemos fazer: se temos que comer, temos que comprar!”, observa.

De acordo com os dados do Ministério espanhol da Agricultura, por exemplo, se no final de dezembro, na origem, uma dúzia de ovos custava em média 2,076 euros, atualmente o preço está nos 2,25 euros. A maior subida verifica-se, no entanto, no preço do quilo do pepino que, em dezembro, custava cinco euros e está agora nos 8,51 euros, ou no preço do quilo do tomate que custava em dezembro 6,11 euros e atualmente custa 8,8 euros.

Com esta escalada nos preços, que anulou qualquer alívio obtido com a taxa zero, os portugueses estão a sentir que não vale a pena a deslocação à Galiza. É o caso de Cândida, residente em Chaves, que à saída de uma grande superfície se mostrava “desiludida”.

“Acho que os nossos preços são melhores”, refere, atirando: “não volto mais”.

A mesma decisão já tomou Alberto, que saiu do estabelecimento comercial apenas com meia dúzia de produtos, por sinal “nenhum deles abrangido pela redução de IVA”.

“Não vale a pena vir cá. Eles subiram muito os preços e, agora, que já não temos o desconto na gasolina não se justifica a deslocação”, remata.