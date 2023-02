“Em 2023, haverá uma estabilização dos preços da habitação”

A aquisição média do cliente português situa-se entre os 160 a 170 mil euros e os clientes situam-se acima dos 300 mil euros.

A mesma casa hoje custa muito mais em Lisboa e no Porto. A pergunta que se levanta muitas vezes na cabeça das pessoas é onde e quando é que isto pára?

Os nossos indicadores mostram para este ano, 2023, uma estabilização dos preços, em particular nestes mercados, no centro da cidade de Lisboa, no centro da cidade do Porto e mesmo no Algarve. Temos o efeito das taxas de juro que fazem claramente arrefecer o mercado em número de transações e criará uma relação mais equilibrada entre proprietários e compradores.

Ou seja, o proprietário tem de ser muito mais realista na definição do seu preço.

Não nos podemos esquecer que o que caracteriza o mercado de transações imobiliárias em Portugal são transações entre particulares e proprietários. Eu vendo a minha casa, eu compro a minha casa.

Esta relação entre proprietário e comprador já está mais equilibrada com preços mais realistas para concluir a transação, as casas estão mais tempo no mercado, o que nos leva a crer que estes preços tendem a estabilizar, sobretudo com as medidas que os bancos centrais estão a impor, com as subidas e manutenção das taxas de juro nestes níveis.

Contudo, o que é que esta situação está a provocar? Um movimento para os concelhos limítrofes destas cidades. Se olharmos para Lisboa e para a Área Metropolitana de Lisboa, vimos uma taxa de esforço e uma sobrecarga com os custos de habitação, de arrendamento e de compra, na margem norte do rio, nos concelhos da margem Norte do rio. Na margem Sul, o acesso à habitação é muito mais facilitado.