Mais de 1.500 empresas notificadas por discriminarem mulheres ao nível salarial

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a notificar 1.540 empresas por discriminarem as mulheres ao nível salarial.

Em causa estão empresas com mais de 50 funcionários onde exista uma diferença salarial superior a 5% em benefício dos homens.

Há sectores que se destacam, explica à Renascença a inspetora-geral do Trabalho, Fernanda Campos.

“Dentro do setor das indústrias transformadoras, do comércio por grosso e a retalho e da reparação de veículos automóveis e motociclos, estes setores em conjunto formam praticamente 50% das empresas que registam a diferença salarial em desfavor das mulheres”, explica a Autoridade para as Condições do Trabalho.