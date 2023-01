Alguns supermercados não desceram IVA das conservas e produtos vegetais

Redução de 6% com “impacto marginal”

Pode não ser fácil distinguir os produtos que desde o início do ano pagam menos IVA, há também produtos que não fazem parte da lista de compras da maioria.

No caso das conservas, por exemplo, as mais consumidas, como o atum e as sardinhas, já eram tributadas a 6%. Ainda assim, a medida ainda abrange produtos com procura em Portugal, como as saladas, explica José Maria Freitas, presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe.

Fora da taxa reduzida de 6% continuam as conservas de peixe em pasta, as conservas de peixe fumado, espadarte e esturjão e preparados de ovas, caso do caviar, que mantêm a taxa de 23%.

Apesar das alterações pontuais, os industriais defendem que a medida terá impacto no bolso dos consumidores e no setor, “se a grande distribuição ajustar o preço de venda com esta descida [do IVA], que em alguns produtos pode ser significativa”, afirma José Maria Freitas.