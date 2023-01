"Falta de ideias para desenvolver o país mostra que a melhor é a de reduzir a dívida pública"

O economista Gonçalo Pina é especialista em finanças internacionais, macroeconomia e economia comportamental. Desde 2019, é professor da Bussiness School de Berlim. Mas desde há vários anos que está fora do país com passagens por países como os EUA, na Leavey School of Business in Santa Clara, da California. Ainda assim, mantém um olhar bastante atento em relação à realidade portuguesa.

Defende que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é uma oportunidade perdida para encontrar num novo modelo de crescimento económico. E crítica a falta de ideias do Governo para o desenvolvimento do país, de que resulta uma única opção: a de reduzir a dívida pública.

Para 2023, Pina diz que a inflação permanecerá (mas menos alta), a recessão pode ser uma hipótese, e a nível internacional sinaliza o futuro da China como a determinante mais importante para condicionar o que acontecerá.

Já a globalização, tal como a conhecemos, deverá levar mais uma machadada.



Em termos económicos, quais os acontecimentos mais importantes que poderemos esperar em 2023?

Vivemos um ano com taxas de juro mais elevadas do que nos anos mais recentes. Esperamos que o Banco Central Europeu suba as taxas de juro novamente.

Será viver num modelo económico muito diferente, com juros mais altos, que faz com que o custo da dívida suba, seja para o Estado, seja para as pessoas com o crédito à habitação.

Isso vai acontecer juntamente com o abrandamento económico, tivemos apenas

um pequeno crescimento em 2022. Para o ano, esperamos um abrandamento da economia bastante significativo e que é uma má combinação com as subidas da taxa de juro.

Essas coisas estão claramente ligadas. Mas será um ano com pouco crescimento económico, talvez uma recessão não sabemos. Depende como correrem as coisas ao nível de preços dos combustíveis.

E no resto do mundo?

Do ponto de vista global, será também as subidas da taxa de juro, mas não só. Vai afetar as economias da zona euro e dos Estados Unidos.

Eu acho que o mais importante é o que vai acontecer na China, porque estamos a receber notícias de que vão abrir as restrições relativas ao Covid. Um dos fatores que tem causado um aumento da inflação e o aumento dos preços dos bens, tem sido as políticas de Covid na China. Se libertarem um bocadinho mais a economia chinesa, isso poderá aumentar a procura e aumentar também a oferta de produtos na economia mundial. Poderá retirar um bocadinho de pressão inflacionária, e ajudar a não se tenha de subir as taxas de juro tão alto como esperamos que aconteça.

Ao mesmo tempo, há uma grande incerteza sobre o como é que a China vai voltar à economia mundial.