António Saraiva. "Países de Leste sabem os fundos europeus melhor do que Portugal"

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal admite estar preocupado com alguns sinais de atraso na execução do PRR.

Em entrevista à Renascença, comentando as previsões da Comissão Europeia que indicam que, em 2024, a Roménia deverá ultrapassar Portugal no PIB per capita, António Saraiva lembra que no caso romeno, e na generalidade dos países do leste europeu, os países têm sabido aproveitar os apoios comunitários melhor do que Portugal.

Como vê esta possibilidade de a Roménia poder ultrapassar Portugal em PIB per capita em 2024?

Vejo com alguma preocupação, porque um dos problemas que a economia portuguesa tem é crescimento digno desse nome, não crescimento anémico como tem registado.

Nós temos vindo a alertar que os países do antigo bloco de Leste têm vindo, ano após ano, a ultrapassar Portugal.

Mas como se explica este salto da Roménia e esta estagnação de Portugal?

Na minha perspetiva, com duas ordens de razão: os fundos comunitários que estes países do antigo bloco de Leste têm estado a aproveitar bem, a proximidade que têm da Alemanha e do Norte da Europa, motores da economia europeia. Isso estará, na minha opinião, deste crescimento que se tem vindo a registar, ao contrário de Portugal, que não tem conseguido este crescimento e temos todas as condições se tivéssemos outra carga fiscal, outra burocracia, outra justiça mais rápida e mais célere.



Ou seja, a solução seria, por exemplo, baixar impostos.

Não é só uma questão de baixar impostos. Há um conjunto de medidas que interagem, não há uma bala de prata. Há um conjunto de apostas de investimentos públicos e privados, de aproveitamentos corretos de fundos comunitários.