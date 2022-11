Portugal em recessão em 2023 “é uma hipótese forte”

Uma forte subida dos juros no curto prazo deixa-nos numa recessão muito profunda

Há menos de um ano nenhum banco central admitia um cenário de subida rápida dos juros a curto prazo, para travar a inflação. Famílias e agentes económicos endividaram-se num contexto de perda de rendimentos, devido ao aumento dos preços. O Banco de Portugal admitiu já riscos para o sistema financeiro.

Questionado sobre o que podemos esperar por parte do Banco Central Europeu no curto e médio prazo, este professor catedrático lembra que o supervisor sustentou a actividade económica nos últimos anos com taxas de juro zero ou mesmo negativas. Tendo em conta este histórico, diz que ficaria muito admirado se o banco central decidisse subir os juros até aos níveis da Islândia (6%) ou da Nova Zelândia (4,25%).

António Mendonça espera que as autoridades monetárias tenham a capacidade de adaptar as decisões à realidade, porque “se as taxas de juro nesse curto espaço de tempo atingirem esse nível, corremos o sério risco de uma recessão muito profunda, em que os custos da recuperação serão incomparavelmente superiores”. Acredita que “haja o bom senso de moderar essa subida e que haja o bom senso de reverter a marcha, se se revelar necessário”.

O bastonário não tem dúvidas sobre qual deve ser a prioridade das autoridades: “Entre atacar a inflação ou evitar a recessão, eu tenho tendência para considerar a recessão a preocupação fundamental”.

No entanto, também lembra que muitas vezes foi a política monetária que acabou a fazer o papel da política orçamental. Neste momento é essencial a “integração e gestão coordenada das duas políticas, no plano nacional e internacional”. Não podemos ter as autoridades monetárias a conter o consumo com a subida dos juros e os governos a aumentarem a despesa.

As medidas de apoio às famílias com crédito à habitação “fazem todo o sentido”, mas têm de ser concertadas entre todos os agentes, com a preocupação de ajudar as famílias e apoiar a actividade económica. “A banca não tem interesse que as pessoas não possam pagar, não faz sentido matar o devedor”, sublinha.

Não afasta a possibilidade de uma bolha no mercado imobiliário português, uma consequência da descida dos preços aliada à subida das taxas de juro.