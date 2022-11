Grupo Pestana atinge recorde de 500 milhões de faturação. "Estamos preparados para o futuro", garante fundador

Do início atribulado a líder hoteleiro nacional em 50 anos

O Carlton Madeira foi inaugurado a 20 de novembro de 1972, cumprindo assim o sonho de Manuel Pestana, emigrado com toda a família na África do Sul, de investir na sua terra natal, a Madeira.

Aceitando a sugestão do Governador da ilha, em meados dos anos 60, comprou por 18.000 contos o terreno onde se situava o antigo Hotel Atlântico, entre o Savoy e o Reid´s Palace. Mesmo sem perceber nada de hotelaria, o pai de Dionisio Pestana aventurou-se com a construção de uma unidade com 200 quartos. A gestão ficou a cargo da Sheraton.

A Revolução de Abril travou a atividade. O investimento ainda estava a ser pago e o maior financiamento vinha de Moçambique, através de um projeto imobiliário em Lourenço Marques. Com as nacionalizações, em Portugal e Moçambique, Manuel Dionísio deu o hotel como perdido.

Desafiou então o filho, com 24 anos, a ir para a Madeira ver se conseguia salvar o investimento. “Com pouca experiência, sem nunca ter vivido na Madeira, achava que era fácil. Quando cá cheguei percebi que era um problemão, só pensava em voltar (à África do Sul) mas fui ficando, tentando realizar o sonho do meu pai e depois, o meu”, conta Dionísio Pestana.

O hoteleiro confrontava-se na altura com duas realidades: a dos investidores madeirenses e portugueses, que abandonavam a ilha; e os estrangeiros que visitavam a Madeira, diziam que era linda, queriam regressar e ficar. “Com a entrada de Portugal na CEE, começámos a ver que havia matéria-prima e o potencial estava lá”.

“O turning-point (momento de viragem) do negócio foi o time-sharing, modelo exportado do Estados Unidos para a Europa na altura. Como tínhamos 200 quartos, começámos a vender para o mercado inglês. Eles gostavam e foram comprando. Ainda há famílias que compraram por 30 anos e já renovaram por mais dez (o tempo contratual atualmente em vigor)”.

Foi assim que Dionísio Pestana conseguiu realizar o sonho do pai, viabilizar o hotel e promover o crescimento do Grupo. “Apesar dos altos e baixos nos ciclos económicos, o Pestana Carlton Madeira ainda está no top 3 de performance do Grupo. É uma grande dama que compete pela sua localização, enquadramento e arquitetura”.

O crescimento obrigou a alterações na estrutura organizacional. E longe vão os tempos do “one man show”.

A nível nacional, o Pestana lidera o mercado e o seu presidente garante que serão feitos todos os investimentos necessários para não perder essa liderança. “E o que sobrar, vamos estar atentos a outras geografias”.

Um grupo em que não se prevê a entrada de outros acionistas no capital. “O grupo está sólido, temos ativos importantes, com uma dívida estruturada. Vou sempre proteger os acionistas em nome da família e espero que a família, depois, dê continuidade. Serão eles a decidir, mas já estão a perceber a continuidade”, diz Dionísio Pestana.

“Têm sido 50 anos fantásticos”, conclui o empresário, que apesar de se manter por perto, quer dedicar mais tempo à família, especialmente aos netos.