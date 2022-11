Nómadas digitais. “Não são incentivos fiscais que atraem mais pessoas para Portugal”

O Governo sabe que Lisboa, o Porto, e a Madeira têm suscitado especial interesse por parte destes novos povoadores. Rita Marques assinala que há que, no entanto, fazer um esforço no sentido de evidenciar vantagens para se poderem instalar noutras zonas do país, “designadamente as menos litorais”.

Diz que esse esforço está a ser feito também pelo Turismo de Portugal. “Temos vindo justamente a trabalhar várias campanhas de promoção para instigar a descoberta das nossas aldeias, as nossas vilas e havendo aqui infraestruturação tecnológica de excelência em muitos destes sítios, entendemos que há condições para acolher lá os nómadas digitais”.

Questionada sobre o porquê de os incentivos à fixação de pessoas que escolheram esta forma para trabalhar não se centrou nas zonas menos densamente povoadas, Rita Marques não excluiu a possibilidade de haver ajustamentos no programa.

“Não está fora de hipótese fazê-lo. Nós, neste momento, estamos numa primeira abordagem ao desafio. O Governo está sempre disponível para analisar e para verificar o que se pode melhorar. Podemos até corrigir em função do apetite que estes vistos possam suscitar junto dos interessados e, portanto, vamos caminhando”, analisa.

Joana Glória que todos os dias promove a região do Algarve como o destino ideal para os nómadas, é ela também aos 32 anos uma jovem, que se depara no dia-a-dia com o aumento do preço das casas. O paradoxo leva-a a assumir que durante uma semana andou a lidar mal com a situação. Mas teve de seguir em frente.