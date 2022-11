Web Summit dá acesso exclusivo a 500 jovens para "contactos, oportunidades de aprender e explorar"

A Web Summit criou uma bolsa de acesso exclusivo a 500 jovens com mais de 18 anos, que estejam a estudar ou que acabaram de sair de um curso superior.

Na prática, a iniciativa Web Summit Scholars prevê que estes jovens tenham as portas abertas para os três dias da cimeira tecnológica e para as conferências exclusivas que decorrem no Altice Arena.

“Têm acesso gratuito e total ao evento que, só por si, traz muitos contactos, oportunidades de aprender e explorar”, explica à Renascença Katie Bolger, coordenadora do projeto.

“Ontem eles tiveram uma sessão onde os ouvia a fazer questões a um mentor, como ter um e encontrar o melhor. E tiveram conselhos muito bons. Imagino que estejam à procura de alguém que os ajude no arranque de uma carreira e a Web Summit é o lugar certo para isso”, acrescenta.