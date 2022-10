Mercado da lenha aquece com subida do preço dos combustíveis e da eletricidade

Com a subida dos preços do gás, do gasóleo e da eletricidade, as lareiras voltam a ser uma opção para muitos portugueses. A procura por lenha tem vido a aumentar e o preço também, por exemplo, uma tonelada de madeiras nobres, como o carvalho, oscila entre os 120 e os 130 euros.

Com o inverno à porta, Gil Aguieiras prepara a lenha com que vai aquecer a casa. As árvores foram cortadas na primavera, a madeira ficou a secar na eira, depois foi cortada, e agora está na hora de a levar e guardar perto de casa.

“A gente tem lareira em casa - recuperador - e dá muito jeito a lenha porque todos os outros combustíveis estão muito caros”, conta à Renascença.

E como tem lenha nas suas propriedades, em Chaves, a poupança é ainda maior.

“Antigamente tinha gás, e tenho, mas não estou, neste momento, a utilizar. Era um consumo mensal de cerca de 140 a 150 euros em gás”, diz, estimando uma poupança de “cerca de 600 euros por inverno, o que é considerável”.