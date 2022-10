António Saraiva. “Anúncio extemporâneo” do ministro “penalizou” baixa do IRC que estava a ser “trabalhada”

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal CIP), António Saraiva, explica como a intenção inicial do Governo de António Costa sempre foi a de reduzir o IRC de 21 para 19% de forma transversal e mostra-se confiante na assinatura do acordo de competitividade e rendimentos, negociado na concertação social.

Será possível ter um acordo de rendimentos e competitividade antes mesmo da entrega do OE23?

É um dos objectivos para que nos tem desafiado o Governo. A meta é muito apertada, uma vez que o Governo quer apresentar a proposta na segunda-feira. Mas existindo boa vontade de todas as partes, governo e centrais sindicais, tudo é possível. O Governo gostaria de ter um acordo assinado antes do dia 10. Se tal não for possível, é possível que o acordo acompanhe a discussão do OE em sede parlamentar. O fundamental é termos estabilidade política - o que o Parlamento já tem - e estabilidade social com um acordo de médio prazo que em cima de toda esta imprevisibilidade que as actividades económicas hoje registam dê alguma estabilidade e alguma melhoria dos factores de competitividade para que assim também possamos melhorar a política salarial.

A proposta do governo é um aumento de 4,8% dos salários por ano até perfazer os 20% de aumento. Presumo que nessa altura as partes ainda estejam afastadas. Quais as contrapartidas necessárias do ponto vista da CIP?

Primeiro, gostava de dizer que nós já demonstrámos ao Governo que desde 2020 que estamos a convergir com a média da União Europeia no peso de remunerações no PIB. Mas este esforço a que o Governo quer obrigar a economia de 4,8% ao ano durante os próximos quatro anos implica um aumento da massa salarial de 1000 milhões de euros por ano. Em quatro anos são 4 mil milhões de euros. Obviamente têm que existir contrapartidas para este enorme esforço.

Que contrapartidas seriam essas?

Não podem ser, como até agora foi apresentado, meras previsibilidades de ter um texto muito vago. Aquilo que nós solicitamos, na melhoria dos factores de competitividade, são redução e previsibilidade da carga fiscal. Quando digo redução da carga fiscal, falo na redução da taxa nominal de IRC, dos 21% para os 19%. Inicialmente começámos com uma discussão dessa baixa ser transversal. Depois, pelos episódios que todos conhecemos, o governo abandonou essa ideia e hoje o que nos está a apresentar nas discussões bilaterais é que o IRC venha a baixar com diferenciação positiva para determinadas empresas que cumpram alguns critérios, a saber a evolução das tabelas salariais na contratação colectiva, o achatamento das remunerações em públicos masculinos e femininos, enfim, haver aí uma maior harmonia na distribuição salarial, ou seja, de determinadas práticas das empresas levarem a reduções do IRS. Mas o IRS não é a bala de prata, como eu tenho referido.

Essa proposta do Governo é fechada?

Não, estamos ainda num texto aberto. Estamos a caminhar no sentido de se obter o tal texto de acordo em sede de concertação. Mas isto resulta de reuniões bilaterais que os parceiros e o Governo vêm desenvolvendo para atingir esse mesmo texto.

A proposta do governo é de tal maneira fechada que a posição da CIP de reduzir a taxa dos 21 para os 19% está completamente afastada?

Como eu estava a explicar, a redução do IRC não é a bala de prata na redução da carga fiscal. É uma das variáveis mas não é a única variável porque nem todas as empresas, infelizmente, geram lucros. O IRC é apenas uma questão de coerência. Gostaríamos de ver cumprida a reforma do IRC como em tempos lá atrás, com outros governos foi, como sabem, aprovada. A par do IRC, pretendemos a eliminação da derrama estadual, sendo que 1% de redução do IRC é uma perda potencial de 100 milhões de euros (200 milhões se fosse 2 pontos percentuais) enquanto a derrama são 600 milhões. Daí a dificuldade maior que o Governo tem em eliminar a derrama e conceder alguma modulação na redução do IRC. Temos ainda a questão das tributações autónomas. Nós temos a questão dos lucros retidos e reinvestidos, temos a questão do reporte dos prejuízos fiscais, temos o financiamento às empresas e ao investimento. Há um conjunto de questões fiscais que queremos neste pacote de medidas. Queremos ver a carga fiscal reduzida nestes items que referi e previsibilidade para que não tenhamos, orçamento após orçamento, alterações invariavelmente para subir a carga.