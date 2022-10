Negócio bilionário "nas sombras". "Reguladores europeus não estão em lado nenhum quando se trata de matérias-primas"

São bilionários, muito poucos, desconhecidos do público e repartem entre si o mercado global das matérias-primas. São eles que compram a quem produz e entregam a quem tem dinheiro para comprar. Contornam sanções, ditaduras e todo o tipo de obstáculos. Não fixam preços, mas ganham com as subidas e descidas, e negoceiam à margem do radar dos reguladores. São as empresas que abastecem o mundo de energia, alimentos e metais.



Em entrevista à Renascença, Javier Blas, jornalista da Bloomberg e um dos autores de “O Mundo à Venda” (Ed Casa das Letras), explica como se mantêm estas empresas na sombra e como acumulam milhares de milhões sem fazer disparar os alarmes dos reguladores e políticos.

De passagem por Lisboa, este investigador, que segue o mercado das matérias-primas há duas décadas, aponta o dedo sobretudo às autoridades europeias, que nem fiscalizam nem regulam. Um trabalho que está a ser feito pelos norte-americanos.

As sanções nunca impediram estas empresas de negociar, nem no passado nem hoje, exemplo disso são as mercadorias que continuam a sair da Rússia.

A pandemia, a guerra na Ucrânia e a inflação mostraram como o mundo está dependente das matérias-primas. Neste livro mostram o pouco que sabemos sobre este negócio. Como é possível que recursos essenciais sejam distribuídos por um número limitado de pessoas e com tanto sigilo?

É absolutamente surpreendente que ao longo dos anos ninguém tenha sabido quase nada sobre os comerciantes de "commodities", as empresas que compram e vendem matérias-primas em todo o mundo, o que na economia global é absolutamente essencial.

E eles conseguiram porque é difícil saber coisas sobre eles, essas empresas fazem muito para manter os negócios em segredo, não divulgam muita informação, são propriedade privada não cotada em bolsa, por isso não têm obrigação de divulgar informação.

Por outro lado, muitos governos não fizeram realmente as perguntas certas. Ao fim de contas, o problema é que nós, os consumidores, e nós os governos da Europa e dos Estados Unidos não fizemos as perguntas a essas empresas.

Que empresas são estas?

São empresas como a Glencore, Cargill, Trafigura, Vitol. São as maiores negociantes de matérias-primas do mundo. O negócio delas é comprar aos países produtores e enviar a mercadoria através do alto mar para os centros consumidores da Europa e da América.