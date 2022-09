​Receita turística de 2022 vai superar 2019, mas empresas vão levar anos a recuperar da pandemia, avisa secretária de Estado

Rita Marques frisa que há uma preocupação de trazer os imigrantes, mas também de lhes providenciar meios para a sua formação, de forma a garantir a excelência do serviço que caracteriza o turismo português.

Sem esquecer as condições de vida condigna, associadas à saúde, segurança social e habitação. A Secretária de Estado refere que no setor do turismo há vários empresários que já incluem o alojamento nessas condições. E especialmente em novos empreendimentos turísticos já há uma parte edificada destinada aos trabalhadores, até porque muitos destes empreendimentos estão fora dos centros urbanos e sem transportes acessíveis.

“Estou convicta que estamos a caminhar para uma solução numa solução que trará mais tranquilidade, mas que não resolverá todos os problemas que temos, provavelmente precisaremos de outros acordos”.

É nesse sentido que Portugal está em conversações com outros dez países (para além dos nove da CPLP): India, Nepal, Bangladesh, Marrocos, Tunísia, Filipinas, Tailândia, Moldávia, Geórgia e Uzbequistão.

Aeroporto de Lisboa. Enquanto não há solução, temos de usar os outros

Há muito que o novo aeroporto de Lisboa devia estar decidido, mas enquanto isso não acontece, a Secretária de Estado do Turismo defende que é necessário trabalhar com as outras infraestruturas aeroportuárias.

“Temos capacidade de resposta a Norte (o aeroporto Sá Carneiro tem capacidade de expansão), a sul, em Faro e nas regiões autónomas. “Desde há meses, mesmo anos, diz Rita Marques, que face às limitações da Portela, trabalhamos com os outros aeroportos porque sabemos como a interconectividade aérea é importante: 85% dos turistas chegam a Portugal por via aérea. É a solução possível”.