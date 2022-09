Filipe Santos: "Não podemos ter uma carga fiscal tão grande sobre o trabalho"

Em entrevista à Renascença, Filipe Santos admite que ser professor no actual contexto de inflação "é dar aulas de uma forma inesperada" e que estão a acontecer "coisas que era quase impossível" há dez anos.

Com o aproximar da entrega e discussão do Orçamento do Estado, o dean Filipe Santos avisa que "não podemos ter uma carga fiscal tão grande sobre o trabalho" e considera as recentes medidas de apoio às famílias como "ajustadas", apontando, contudo, que "houve algum truque" na comunicação do Governo.

No site da Católica descreveu-se a si próprio como um académico e um empreendedor social que quer mudar o mundo. Neste mandato, e no ano em que a escola cumpre 50 anos, conseguiu uma ínfima parte desse objectivo?

Penso que sim. É muito importante rodearmo-nos do melhor conhecimento, do conhecimento mais rigoroso, mas temos que o levar à ação e, portanto, é esta a minha vertente de sempre, procurar a busca do conhecimento e depois aplicá-lo na prática ou através de novos projetos inovadores ou através, por exemplo, no caso de análise económica de políticas sensatas e rigorosas, com base em evidências.

A sua base é a economia social...

A minha base inicial é o empreendedorismo, depois aplicado à economia e inovação social.

A economia da Católica abriu pela primeira vez há 50 anos e trouxe uma escola de gestão de referência, até a nível internacional. É uma escola para elites ou essa é uma ideia feita?

Penso que é uma ideia feita. Aliás, qualquer aluno que seja muito bom e se candidatar à Católica tem bolsa integral para fazer os seus estudos. Portanto, nós temos bolsas para alunos de mérito, de facto, e que se distinguem. A Católica há 50 anos inovou em Portugal, lançando um ensino em gestão, havia já uma tradição de ensino em economia, mas não se ensinava a gestão empresarial e em 1972 a Universidade Católica lançou o primeiro curso em Administração e Gestão de Empresas em Portugal e até há histórias curiosas, como nos tempos quentes do pós 25 de Abril. Em 74/75 as Universidades públicas estavam fechadas e na Católica continuava-se a trabalhar de manhã à noite, a estudar e a aprender.

Houve ali uma geração de pessoas que se formaram e que formaram um pouco a espinha dorsal da classe empresarial e empreendedora portuguesa nos anos 80 e 90. Os antigos alunos do curso de Gestão da Católica tornaram-se os líderes de muitas empresas e empreendedores que criaram novos negócios.

Portanto, essa inovação foi importante e, aliás, quase 50 anos depois, quando a Católica voltou a inovar, lançando o ensino de medicina privado em Portugal. É sempre importante ter uma universidade não estatal, que se rege por um conjunto de valores e é de propósito diferente e que inove e que, ao inovar, acaba por também levar o resto do sistema a inovar.

Há uma competição enorme entre o Ensino Superior público e as universidades privadas, nomeadamente entre a Católica e as restantes escolas de gestão. Fazer parte dos rankings internacionais também chama e puxa muita gente do país inteiro, mas também a nível internacional e de lugares que não era esperado...

É verdade. Nós estamos presentes nos rankings mundiais do Finantial Times, entre os mais prestigiados cursos de 'business schools'. Desde 2007, fomos a escola pioneira em Portugal a fazê-lo. Estamos também com a chamada Tripla Acreditação Mundial, que é a acreditação das entidades americanas, inglesas e da Europa continental. E isso posicionou a nossa escola como escola de referência mundial. E, por exemplo, este ano nós subimos muitíssimo nos rankings, nas várias áreas de programas que oferecemos e somos número 27 do mundo em formação executiva. É a escola do mundo que mais subiu, a número 17 do mundo no mestrado em finanças, também é uma das escolas europeias que mais subiu este ano nos rankings. E esta semana tivemos a notícia de que tínhamos subido 17 posições, de 45 para 28 no mundo, no mestrado em gestão.

Isso aumentou o interesse de mestrados e doutoramentos?

Isso coloca a escola no panorama global, mundial do ensino, e tem repercussões claras. Por exemplo, na semana passada, quando iniciámos as aulas no início de setembro, 550 alunos de mestrado vieram de todo o mundo, 75 deles eram internacionais, não eram portugueses, eram alemães, italianos, da Escandinávia, alguns brasileiros.