​Novo Mazda CX-60 chega a Portugal no meio de uma “luta de classes”

Quanto vale o mercado SUV e TT em Portugal

O CX-60 apresenta-se como a nova grande aposta da Mazda na Europa. É uma espécie de coqueluche da marca nipónica, que sabe o que vale o mercado SUV em Portugal.

Os números mais recentes apontam para um crescimento face ao ano anterior de 44% na faixa dos SUVs e TT. Isto enquanto o mercado total de vendas automóveis está abaixo da linha de água, a vender menos 4,4% de viaturas.

Importante é também outro fator. Os veículos elétricos e híbridos representam 77% das vendas em Portugal.

Os atributos do novo Mazda CX-60 2.5 PHEV

Sólido pode ser a palavra certa para definir este modelo. Para já à venda apenas na versão a gasolina Plug-in, com uma bateria de 17.8 Kwh e uma autonomia elétrica de 63 quilómetros. O motor a combustão tem 2.5 de capacidade e é movido por seis cilindros, que debitam uma potência combinada de 327 cavalos. Limitado a 200 km/h.

No nosso breve teste de 100 quilómetros por Leverkusen, deparámo-nos com um veículo sólido, espaçoso, mesmo nos bancos traseiros, apesar do assento ser algo curto para aumentar as cotas de habitabilidade.

Bem construído, a versão Homura, que é a mais cara, apresenta-nos um veículo bem dotado de extras, a par do ambiente “clean”.