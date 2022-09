Viver sozinho já era um privilégio em Portugal. A inflação tornou-o “num luxo”

No Reino Unido, por exemplo, um estudo do Ocean Finance concluiu que o custo de vida para as pessoas que moram sozinhas é de mais 7.564 libras (cerca de 8.800 euros), quando comparado com um casal coabitante.

Nos Estados Unidos, a diferença de rendimento entre jovens casais e solteiros aumentou, graças à inflação e ao aumento dos preços das casas.

O rendimento líquido médio de casais com idades entre os 25 os 34 anos era quase nove vezes maior do que o dos solteiros em 2019, de acordo com os dados mais recentes da Reserva Federal norte-americana. Ainda em 2016, a diferença entre os dois grupos era de apenas três vezes mais.

"Este país não é para solteiros"

Sem conhecer um estudo equivalente em Portugal, o economista João Duque, professor do ISEG, não tem dúvidas: “Este país não é para solteiros”.