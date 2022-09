Inflação quando nasce não é igual para todos. Sete razões para os pobres sofrerem mais

A inflação não tem o mesmo peso para todos e não atinge todos da mesma forma. É, em muitos casos, quase uma experiência pessoal, mas também há tendências que dividem os vários grupos socioeconómicos. Os pobres também neste domínio são os que mais perdem.

As experiências das pessoas com o aumento dos preços dependem de onde vivem, quanto ganham e como gastam.

Em abril, um estudo de um grupo de economistas da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), liderado por Susana Peralta, agrupou três categorias de consumo (produtos alimentares, habitação e transportes), e chegou à conclusão de que seria necessário transferir entre 220 euros e 545 euros por ano para cada agregado dos 20% mais pobres em Portugal, de forma a colmatar o aumento dos preços nestes bens.

Em resumo, os economistas são consensuais em dizer que as famílias com mais rendimentos sofrem menos inflação do que as famílias pobres. Mas porquê?

1 - Consumo pesa mais nos mais pobres

O consumo das famílias pobres, em termos de percentagem do seu ganho e do seu rendimento, pesa muito mais do que numa família rica, avança o economista da Porto Business School, Filipe Grilo.