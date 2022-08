Aumento no Gás. Como posso mudar de mercado de energia?

A EDP e a Galp anunciaram que vai aumentar a fatura do gás natural das famílias, em outubro. Em resposta, o Governo indicou esta quinta-feira que vai permitir a mudança de famílias e pequenos negócios do mercado liberalizado para o mercado regulado de gás a partir de outubro.



O que é que a mudança de mercado implica? E quais são as diferenças entre o "mercado regulado" e o "mercado livre"?

A Renascença explica o essencial.

Quem quiser mudar de mercado ou tarifa, o que deve fazer?

Qualquer consumidor pode mudar do mercado livre para o regulado, ou vice-versa, as vezes que quiser, sem qualquer custo associado.

Mas, primeiro, deve consultar as ofertas no mercado. Segundo o site da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o regulador, neste momento, há 12 comercializadores de último recurso para o gás, ou seja, 12 fornecedores com tarifa regulada de gás, e 13 na eletricidade. No mercado liberalizado as opções chegam a ser cinco vezes mais.

Para efetivar a mudança basta celebrar um novo contrato com outro comercializado. Será esta empresa que irá depois tratar da transição com a antiga.

O processo pode demorar duas a três semanas, mas nunca ficará sem gás ou luz em casa.