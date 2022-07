Estado da Nação. “Não é claro que o Governo queira conter a inflação”

Ele sabe que atualmente, com a taxa de desemprego muito baixa, as empresas têm dificuldade em contratar. Essa dificuldade fará com que tenham receio de despedir o trabalhador que está a exigir um salário mais alto.

É este desemprego baixo que acaba por suportar um pouco mais a inflação. O que é que vai acontecer a seguir? Tudo depende do crescimento da economia. Se continuarmos a crescer, provavelmente vamos continuar com desemprego baixo e provavelmente com inflação ainda persistente.

Por outro lado, por causa do impacto da guerra, por causa do aumento do custo da energia, o próprio racionamento de energia pode trazer problemas na indústria europeia e isso pode colocar a atividade económica com problemas. Poderá haver uma recessão, o desemprego subir e a inflação começa a baixar.

O Governo está a fazer o suficiente para combatê-la? Está nas suas mãos fazer mais? Há quem olhe para o lado, para Espanha, para a descida do IVA na eletricidade, para os 200 euros mensais para desempregados ou os aumentos de 15% nas pensões, e diga que Portugal está a fazer pouco…

Essa pergunta tem dois níveis. Vamos primeiro pôr uma questão: Será que o Governo tem interesse em conter a inflação? Não tenho a certeza de ter uma resposta óbvia. Por um lado, a inflação traz mais receita fiscal e a facilita a redução do défice e da dívida.