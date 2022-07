"Aeroporto na Margem Sul parece-me idiota"

A inflação está a esmagar os orçamentos das empresas e das famílias. Para quem tem créditos, a perda do poder de compra vai agravar-se com a subida dos juros. Vários economistas afastam um cenário de recessão em Portugal, apesar de o admitirem na zona euro. Concorda?

Neste momento não é claro que vai existir uma recessão, mas é claro que vão aumentar as dificuldades das famílias e de algumas empresas, pelo aumento enorme dos custos, como a energia.

Estou bastante preocupado com o aumento da inflação, que acho que não é estrutural ainda, mas que pode tornar-se estrutural se não forem tomadas medidas concretas.

É uma situação para quantos anos?

Vai depender da reação do Banco Central e aí está o “trade off”. O caminho dos bancos centrais é muito estreito: entre um ataque forte à inflação, aumentando as taxas de juro, controlando a inflação no prazo de um a dois anos, mas correndo o grave risco de criar uma recessão; ou então, ser mais ligeiro no combate à inflação, a recessão provavelmente não acontecerá, até porque tem os estímulos do PRR, do turismo, mas a inflação torna-se mais estrutural, mais permanente, o que tem um efeito pernicioso para a economia a médio e longo prazo.

Depois é mais difícil inverter. É neste caminho estreito que os banqueiros centrais coçam a cabeça a pensar como é que vão resolver isto. Não é fácil!

E que impacto é que esta situação tem nos salários? Porque estamos a falar também do poder de compra das famílias.

Eventualmente, poderá haver aumentos salariais para o ano. Quem está a mudar de emprego ou a entrar no mercado de trabalho já encontra os salários um pouco mais altos porque há escassez de mão de obra hoje em dia. Quem está empregado se calhar não nota imediatamente esse efeito, as empresas vão tentar não aumentar demasiado rapidamente os salários, porque não conseguem comportar outro aumento de custos.

O que pode acontecer também é uma perda de talento, das empresas, do Estado e para novos empregos. Uma rotação grande no mercado de trabalho, o que cria sempre alguma instabilidade.

As famílias, no curto prazo, sofrem imenso com o aumento da inflação e dos preços, ainda não viram refletido nos salários esse aumento e vão perder 10, 15, 20% de poder de compra em um ou dois anos. É inevitável e é um problema muito grande. Aí o Estado deve atuar, em particular nas famílias mais desfavorecidas, com subsídios diretos para repor a perda de rendimento real das famílias, em particular da classe média e média baixa, que têm já muita dificuldade no dia a dia em equilibrar o orçamento e com este aumento de custos não vai conseguir esse equilíbrio.

Esses apoios diretos devem ser já dados no próximo Orçamento do Estado?

Têm que ser dados rapidamente, porque é este ano que as famílias perderam rendimento. Eventualmente, no ano seguinte, ou daqui a dois anos, talvez a inflação já se consiga controlar e os salários aumentem um pouco e o efeito já é mais gerido.

No curto prazo é que o embate é forte, as famílias não esperavam e o apoio deve ser rápido. É como o lay-off temporário, resultou porque foi um apoio imediato, quando a crise aconteceu. Se o apoio vem daqui a 18 meses, é tarde demais.

Dado este cenário, é de esperar maior contestação e mais pessoas na rua em protesto?

É um risco. Por um lado, é natural que os trabalhadores queiram um aumento de salários mais forte para contrapor a inflação e que haja alguma resistência do Estado e das empresas a fazer um aumento rapidamente, por incapacidade de pagar. Isso pode levar a alguma contestação, que também é mais fácil de acontecer quando um partido tem maioria absoluta e, portanto, há menos formas de negociação e de escape do sistema.

Isso seria muito mau para o país, porque depois afeta setores que têm mais impacto na economia, às vezes nos transportes, que dificulta a vida do resto da população, ou de certos setores que acabam por parar. Isso, acontecendo, acho que ainda vai puxar mais para baixo a economia e a sociedade.

Gostaria de ver as coisas resolverem-se de outra forma, que os cidadãos e os sindicatos percebam que é também uma situação excecional e invulgar e que tem que haver um ajustamento e um esforço de todos em concertação social. Se se exacerbar posições e houver mais contestação, perdemos todos. Não há vencedores, só há derrotados.