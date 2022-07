Líder da Porto Business School defende melhores salários e menos impostos para reter talento

Melhores salários e menos impostos para reter talento. É o que defende Ramon O’Callaghan, "dean" da Porto Business School (PBS), uma das melhores escolas de gestão do país, segundo o “Financial Times”. Esta é ainda a única escola de gestão no Norte a atingir um lugar no cobiçado ranking do jornal britânico.

Em entrevista à Renascença, a primeira de um ciclo a "deans" de escolas nacionais, o líder da PBS fala sobre os fundos europeus, a semana de quatro dias, a inflação e o impacto da subida dos juros.

Admite que podemos estar a caminho de uma nova recessão e defende a diminuição da carga fiscal em Portugal e da subida dos salários, mas como um esforço coletivo e não imediato para reter talento e reforçar o poder de compra da classe média.

Ramon O’Callaghan fala ainda da gestão e do norte empresarial.

A Porto Business School está nos rankings do Financial Times desde 2011. Lidera uma das melhores escolas de gestão do país, mas é a única no Norte, apesar desta ser uma região fortemente empresarial. O Norte fica muitas vezes para trás, como diz o presidente da Câmara do Porto?

O ano de 2020 foi difícil para todos, para Portugal e para o mundo. O Norte manteve um excedente comercial de quatro mil milhões de euros, com uma taxa de cobertura de 128%, enquanto a média nacional ficou nos 79%.

O Norte e as suas empresas caracterizam-se por um forte espírito de resiliência e uma capacidade de reinvenção e de adaptação. O setor têxtil é um exemplo, para fintar a quebra das vendas dedicou-se à produção de máscaras certificadas, conquistando um aumento nas vendas.

É uma região empresarial e, pela sua geografia, está distante do poder central. Se ficamos ou não para trás, esta é uma questão antiga. Mas, o mais importante é que os diversos agentes, empresas, academia, Governo, sejam capazes de antecipar, gerir e ultrapassar os desafios presentes e futuros do mundo em transformação e cada vez mais digital.

Durante muito tempo o ensino e as empresas andaram desencontrados. Esta relação já funciona melhor? Os alunos estão a ser preparados para o mundo do trabalho?

É importante investir na capacitação de competências de gestão. E nesta área, as escolas de negócios nacionais, reconhecidas nacional e internacionalmente, têm um papel fundamental.

A Porto Business School foi criada pelas empresas e para as empresas. Somos uma escola que se distingue pela sua forte componente prática e pela relação próxima com as empresas. A PBS é um parceiro de referência para as empresas responderem aos desafios da capacitação do talento, “upskilling” e “reskilling”.

Criámos programas para que as empresas e os profissionais consigam responder às necessidades de gestão. Estamos comprometidos a apoiar as empresas e preparar os gestores e futuros líderes do país, proporcionando uma oferta formativa adequada às necessidades atuais.

Se queremos implementar melhorias concretas e efetivas nas empresas, potenciando a qualidade de gestão das empresas portuguesas, é essencial investir em formação e no desenvolvimento de competências dos gestores.