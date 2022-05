"Vistos gold". Milhões russos no imobiliário estão congelados com silêncio do Estado

Mihail toca na mesma tecla. Ele não pode voltar para a Rússia, para ele não é uma questão sequer. Não gosta do que vê no país, não quer ter nada a ver com o que lá se passa. Neste momento, está em Manchester, no Reino Unido, onde a filha vivia com a mãe desde muito pequena. Mas a mãe da menor voltou para a Rússia, e como ele não tem visto de residência não pode permanecer no país por mais de seis meses.

Estava a contar estabelecer-se em Portugal com a filha menor, de 12 anos, mas tudo o que aconteceu desde fevereiro tem-lhe criado muita ansiedade sobre o futuro. A filha também não pode permanecer no Reino Unido, a menos que tenha uma família de acolhimento.

“Todos apoiamos o povo ucraniano. Eu também os apoio. Estou a doar dinheiro para o exército ucraniano. No meu país, por isso, posso levar com uma sentença de 15 anos de prisão, 15 anos”, sinaliza.

O empresário russo observa que o mundo fala dos mais de seis milhões de pessoas que saíram da Ucrânia, mas ninguém fala dos quatro milhões de russos que abandonaram o país. “São pessoas que não querem envolver-se com esta loucura. É uma verdadeira loucura para mim. Eu sei, eu conheço a história da Rússia e da Ucrânia. Era como se, em Portugal, houvesse uma guerra entre Lisboa e o Porto”, compara.

Reconhece a irracionalidade de toda a situação, dos sentimentos que a guerra exacerba, mas mesmo assim está perplexo. “Eu não entendo o porquê. Por que é que as pessoas, as autoridades, simplesmente nos rejeitam. ‘Vocês são russos’. Claro que sou russo. Não tenho outro passaporte. Mas não sou apoiante de Putin. Porque é que não posso abrir uma conta e comprar uma casa?”, questiona.