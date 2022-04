Simulações IRS. Novos escalões podem levar famílias a poupar até 554 euros por ano

Para as famílias com dois filhos, a poupança que resulta do desdobramento dos escalões do IRS, prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), pode levar a uma poupança que varia entre os 155 euros e os 554 euros, no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares de 2022 quando comparado com o de 2021.

Estes cálculos foram realizados pela consultora Deloitte, para a Renascença, em que são criados vários cenários consoante os níveis de rendimento para solteiros, casados e jovens.

Assim, para um casal que tenha dois dependentes, e que tenha um rendimento de 750 euros por mês, que equivale a 10.500 euros por ano, num total da família de 21 mil euros por ano, a redução do IRS é de 155 euros.

Mas se o vencimento de ambos os membros do casal for de cinco mil euros, num total anual de 140 mil euros, a redução pode ser de 554 euros.

A Deloitte acrescenta que a circunstância de o agregado incluir um segundo dependente com idade de 4, 5 ou 6 anos permite uma redução adicional do IRS de 150 euros.