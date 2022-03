Brasil investe em Lisboa para duplicar número de turistas portugueses em 2023

A Embratur – Agência de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro – acredita que o Brasil é um dos destinos mais procurados pelos turistas portugueses.

Por isso, apresentou-se na BTL com um grande espaço onde estiveram as 28 regiões turísticas do país, para apresentar as suas propostas. Sem contar com os stands próprios do Ceará e Baía (já tradicionais) e os estreantes, do Rio Grande do Norte (com destaque para Natal), Rio de Janeiro e São Paulo.

Em entrevista à Renascença, o presidente da Embratur, Carlos Brito, garante que o mercado português é prioritário para o Brasil e que é preciso recuperá-lo.

Em 2019, antes da pandemia, cerca de 176 mil portugueses viajaram para “terras de Vera Cruz”, especialmente em busca de sol e mar. Mas com a crise pandémica e todas as restrições sanitárias, o número caiu para 50 mil. Carlos Brito acredita que este ano já serão quase três vezes mais (148 mil) e em 2023, “até poderemos duplicar”.

O presidente da Embratur considera que a proximidade e semelhança entre portugueses e brasileiros, povos que ainda por cima falam a mesma língua, contribui para uma fidelização cada vez maior: de portugueses a visitar o Brasil e de brasileiros a viajar para Portugal.